В трех районах Перми будет отключена вода

По сообщению «Новогора-Прикамье», 21 октября с 08:30 до 19:00 будет прекращена подача водоснабжения в дома по ул. Героев Хасана, 11 и 13. На следующий день, 22 октября, с 09:00 до 18:00 не будет воды по следующим адресам: ул. Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17, шоссе Космонавтов, 197а, ул. Мира, 112, 114, 71, 71а, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91.



В понедельник, 23 октября, будет отключено водоснабжение в домах по ул. Воркутинская, 1, ул. Гайвинская, 37, 4, ул. Гайвинская 4-й, 1, ул. Гайвинская 5-й, 1, ул. Гайвинская 6-й, 22, ул. Кишиневская, 30, ул. Конная, 1, ул. Медногорская, 1, ул. Репина, 41, ул. Севанская, 1, ул. Тихвинская, 4, ул. Ухтинская, 1, ул. Ухтинская, 2-я, 2.



