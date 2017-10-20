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09:31 (мск), источник: VN.ru

Бесплатно обменять монеты на купюры позволят новосибирцам

Обменять накопившуюся мелочь на банкноты смогут жители Новосибирской области 23—28 октября во время акции «Неделя приема монеты», причем совершенно бесплатно.

Также участникам акции предложат памятную «футбольную» монету, выпущенную к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Количество этих монет держится в секрете.

Акция будет проходить в течение недели с 23 по 28 октября. Участие в обмене монет примут 64 офиса 14 банков в Новосибирске и области, сообщает Сибирское ГУ Банка России.

Условия акции — количество мелочи, которое нужно принести, чтобы получить «футбольную» монету, перечень офисов и дни приема в каждом офисе — необходимо уточнить непосредственно в банке, где человек планирует обменять монеты.

«В неделю приема монеты жители Новосибирской области смогут обменять накопившиеся монеты в банках-участниках акции бесплатно, а некоторые банки предложат своим клиентам приятные бонусы, в том числе памятные “футбольные” монеты номиналом 25 рублей», — уточнила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Представитель организации пояснил VN.ru, что в обычные дни некоторые коммерческие банки при обмене мелких монет на купюры берут небольшую комиссию. При этом положить мелочь на банковский счет или оплатить монетками услуги ЖКХ можно бесплатно всегда.

Акция «Неделя приема монеты» выгодна в том числе и ЦБ. По словам Ларисы Галкиной, чеканить монеты обходится Банку России дороже, чем печатать банкноты. Высокую себестоимость металлических денег должна компенсировать продолжительность их оборота — 25 лет. Однако большая часть монет, особенно мелких номиналов, оседает в карманах и копилках жителей и не используется при расчетах. Возвращается в Сибирское ГУ Банка России от четверти до половины выпущенных монет рублевых номиналов, и только 1−2% 10-копеечных и 50-копеечных монет.

Ранее новосибирским магазинам запретили не принимать у покупателей 10-копеечные монеты. В Центробанке такие действия считают незаконными и советуют покупателям обращаться в Роспотребнадзор.

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