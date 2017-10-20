Мэрия просит омичей доказать, что у них нет денег

Нуждающиеся в жилье омичи раз в два года должны подтверждать свой статус малоимущих. Администрация города напоминает, что сделать это можно в службе одного окна. Такого требование пункта 6 статьи 17 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере».