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09:43 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия просит омичей доказать, что у них нет денег

Малоимущие горожане должны подтвердить свой статус.

Источник: Reuters

Нуждающиеся в жилье омичи раз в два года должны подтверждать свой статус малоимущих. Администрация города напоминает, что сделать это можно в службе одного окна. Такого требование пункта 6 статьи 17 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере».

Если статус не будет подтвержден, то граждан вычеркнут из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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