В Ростовской области повысят зарплаты бюджетникам
На 46-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли поправки в областной бюджет на 2017 год, в которых предусмотрены средства для повышения зарплат бюджетникам, сообщает
На 46-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли поправки в областной бюджет на 2017 год, в которых предусмотрены средства для повышения зарплат бюджетникам, сообщает
Так, доходы областного бюджета увеличиваются на 30,5 млн рублей, расходы уменьшаются на 524,1 млн рублей. С учетом изменений доходы составят 150 млрд 791,3 млн рублей, расходы — 160 млрд 900,9 млн рублей.
Почти 310 млн рублей выделяются для повышения заработной платы 33 тыс. работникам бюджетной сферы, среди которых работники учреждений культуры, врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники.
Кроме того, около 70 млн рублей выделяется органам социальной защиты городов и районов для приобретения автотранспорта, который будет обслуживать пожилых людей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Около 80 млн выделяют на предотвращение роста тарифов на пригородных перевозках, электричках. 26 млн рублей направят на субсидирование разницы в тарифах. Предусмотрено также восстановление 720 млн рублей в резервном фонде правительства Ростовской области. Эти деньги рассчитаны на все непредвиденные ситуации. Из этой суммы также может финансироваться часть расходов на приобретение жилья роствочанам, пострадавшим во время крупного пожара 21 августа.