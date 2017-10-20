В Ростовской области повысят зарплаты бюджетникам

Кроме того, около 70 млн рублей выделяется органам социальной защиты городов и районов для приобретения автотранспорта, который будет обслуживать пожилых людей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Около 80 млн выделяют на предотвращение роста тарифов на пригородных перевозках, электричках. 26 млн рублей направят на субсидирование разницы в тарифах. Предусмотрено также восстановление 720 млн рублей в резервном фонде правительства Ростовской области. Эти деньги рассчитаны на все непредвиденные ситуации. Из этой суммы также может финансироваться часть расходов на приобретение жилья роствочанам, пострадавшим во время крупного пожара 21 августа.