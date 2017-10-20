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09:59 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области поднимают налог на водный транспорт

В Ростовской области транспортный налог увеличивается в отношении четырех категорий транспортных средств, такое решение приняли на очередном заседании депутаты Законодательного собрания региона.

Так, в законе поправками установлены следующие ставки по транспортному налогу (с каждой лошадиной силы):

— яхт и других парусно-моторных судов с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно — 200 рублей (сейчас — 30 рублей), свыше 100 л.с. — 400 рублей (сейчас — 200 рублей).

— гидроциклов с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно — 250 рублей (сейчас — 125 рублей), свыше 100 л.с. — 500 рублей (сейчас — 250 рублей).

— мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 л.с. — 50 рублей (сейчас — 25 рублей).

— катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно — 30 рублей (сейчас — 15 рублей).

«Яхты и парусно-моторные суда с большой мощностью двигателя, а также гидроциклы являются предметами роскоши. У нас на сегодняшний день на эти виды транспорта установлен очень щадящий размер ставки транспортного налога. В Государственной Думе поднимался вопрос о введении налога на роскошь. И в качестве альтернативы этому налогу, который Госдума так и не приняла, рассматривается транспортный налог. Поэтому мы для роскошных видов транспорта вводим максимальную ставку. Причем мы ее вводим одними из последних в РФ», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По его словам, в Ростовской области 89 владельцев яхт и 157 владельцев гидроциклов.

«Мы должны понимать, что гидроциклы, как правило, используются для извлечения прибыли. Это не предмет ни первой, ни второй, и даже ни третьей необходимости. Да, возникает вопрос с катерами, моторными лодками, мотоциклами и мотороллерами. Но здесь мы очень много лет не повышали налог. Накопленный уровень инфляции за эти годы существенно перекрывает тот уровень повышения, который мы закладываем», — отметил Александр Ищенко.

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