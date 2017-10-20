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10:31 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье началось строительство завода по производству двигателей

В новом комплексе будет организовано производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя.

На площадке предприятия ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» в ТОР «Надеждинская» началось строительство завода по производству двигателей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В новом комплексе компании будет организовано промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя.

В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год. Объем капиталовложений в проект составит более трех миллиардов рублей.

На двигательном производстве планируется создать 150 новых рабочих мест. Сотрудники будут набираться из числа приморцев, для всех них будет проведено обучение, не только на базе собственного учебного центра «МАЗДА СОЛЛЕРС», но и на базе завода Mazda Motor Corporation в Японии.

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