В Приморье началось строительство завода по производству двигателей

На площадке предприятия ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» в ТОР «Надеждинская» началось строительство завода по производству двигателей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В новом комплексе компании будет организовано промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя.

В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год. Объем капиталовложений в проект составит более трех миллиардов рублей.