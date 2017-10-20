В Пермском края номинальная зарплата за год возросла на 5,3%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае за август 2017 г. составила 31 тыс. 26 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае за август 2017 г. составила 31 тыс. 26 рублей.
По отношению к августу прошлого года её рост составил 5,3%. Реальная зарплата в августе 2017 г. по сравнению с августом 2016 г. увеличилась на 2,8%.
По данным Пермьстата, с января по август 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 31 тыс. 534 руб., что выше по сравнению с прошлым годом на 5,2%. Реальная заработная плата за этот период выросла на 1,7%.
Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Самая высокая среднемесячная начисленная зарплата сохраняется среди работников сферы добычи полезных ископаемых — 55 тыс. 221 руб. Наибольшей рост заработка — 17% — по сравнению с августом 2017 г. отмечается в сфере операций с недвижимостью. В финансовой и страховой деятельности произошло снижение зарплат на 8,4%.