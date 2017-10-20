В Пермском края номинальная зарплата за год возросла на 5,3%

Источник: Reuters

По отношению к августу прошлого года её рост составил 5,3%. Реальная зарплата в августе 2017 г. по сравнению с августом 2016 г. увеличилась на 2,8%.

По данным Пермьстата, с января по август 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 31 тыс. 534 руб., что выше по сравнению с прошлым годом на 5,2%. Реальная заработная плата за этот период выросла на 1,7%.