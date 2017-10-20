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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

Геодезист, инженер, механик и другие — новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 50 тысяч

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана сообщил о новых высокодоходных вакансиях в республике.

Как сообщили в ведомстве, уфимскому ООО «Идельстройресурс» требуется инженер-геодезист с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — 30 тысяч рублей.

Это же предприятие примет на работу инженера по проектно-сметной работе в транспортном и городском строительстве. Необходим опыт работы не менее трех лет. В должностные требования специалиста входит разработка сметной документации по договорам подряда на электромонтажные, общестроительные и ремонтные работы. Заработная плата 30 тысяч рублей.

Кроме того, ООО «Идельстройресурс» требуется мастер дорожного строительства, имеющий техническое образование и опыт работы не менее трех лет. Заработная плата — 50 тысяч рублей.

Для работы в Уфе торгово-производственной компании «Элесс» требуется заведующий хозяйством. Работа на оптовом складе. В должностные обязанности сотрудника входит прием товарно-материальных ценностей, продуктов питания, учет по накладным. Необходим опыт работы с продуктами питания не менее двух лет, знание «1С». Зарплата 35 тысяч рублей.

ООО «Башмебель-плюс» примет на работу менеджера в отдел продаж, с опытом работы. Командировки. Заработная плата от 25 до 45 тысяч рублей.

Уфимский арматурный завод ищет механика по ремонту и наладке токарных, фрезерных и сверлильных станков. Необходим опыт работы не менее трех лет. Предоставляется общежитие за счет работодателя, социальный пакет. Зарплата от 32 до 37 тысяч рублей.

ООО «Уфастройконструкция» требуется водитель автомобиля категории «Е» для работы на «КамАЗе». Необходимы опыт работы не менее одного года и экспедирование груза. Оплата сдельная, не ниже 30 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

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