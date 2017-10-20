Геодезист, инженер, механик и другие — новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 50 тысяч
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана сообщил о новых высокодоходных вакансиях в республике.
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана сообщил о новых высокодоходных вакансиях в республике.
Как сообщили в ведомстве, уфимскому ООО «Идельстройресурс» требуется
Это же предприятие примет на работу инженера по
Кроме того, ООО «Идельстройресурс» требуется мастер дорожного строительства, имеющий техническое образование и опыт работы не менее трех лет. Заработная плата — 50 тысяч рублей.
Для работы в Уфе
ООО «Башмебель-плюс» примет на работу менеджера в отдел продаж, с опытом работы. Командировки. Заработная плата от 25 до 45 тысяч рублей.
Уфимский арматурный завод ищет механика по ремонту и наладке токарных, фрезерных и сверлильных станков. Необходим опыт работы не менее трех лет. Предоставляется общежитие за счет работодателя, социальный пакет. Зарплата от 32 до 37 тысяч рублей.
ООО «Уфастройконструкция» требуется водитель автомобиля категории «Е» для работы на «КамАЗе». Необходимы опыт работы не менее одного года и экспедирование груза. Оплата сдельная, не ниже 30 тысяч рублей.
С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.