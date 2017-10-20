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09:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратура выявила нарушения при долевом строительстве ЖК в Володарском районе Нижегородской области

Прокуратура выявила нарушения при долевом строительства жилого комплекса в р.п. Красная горка в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 20 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным ведомства, застройщик жилого комплекса, привлекающий денежные средства граждан по договорам долевого участия, незаконно занял для строительства дополнительную территорию.

«Поскольку возведение жилых домов на не отведенных в соответствии законом земельных участках может препятствовать получению разрешительной документации и повлечь нарушения условий договоров долевого участия, прокуратурой района в адрес застройщика внесено представление», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также материалы проверки направлены в органы Росреестра для привлечения виновных лиц к ответственности.

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