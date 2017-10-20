Прокуратура выявила нарушения при долевом строительстве ЖК в Володарском районе Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным ведомства, застройщик жилого комплекса, привлекающий денежные средства граждан по договорам долевого участия, незаконно занял для строительства дополнительную территорию.

«Поскольку возведение жилых домов на не отведенных в соответствии законом земельных участках может препятствовать получению разрешительной документации и повлечь нарушения условий договоров долевого участия, прокуратурой района в адрес застройщика внесено представление», — говорится в сообщении прокуратуры.