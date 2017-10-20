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10:14 (мск), источник: Sputnik.by

Граждане могут покупать валюту на БВФБ с помощью банков

В первом квартале 2018 года физлица получат прямой, без посредников, доступ к участию в валютных биржевых торгах.

ЦБ: $ 57.5706   +0.30 € 67.9333   +0.58 ММВБ: $ 57.5200   +0.25 € 67.8700   -0.04
Источник: AP 2017

МИНСК, 20 окт — Sputnik. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предоставила гражданам возможность участвовать в торгах валютами от имени банков, сообщили Sputnik в БВФБ.

Пока население в Беларуси совершает сделки с валютой как наличным (через обменные пункты комбанков), так и безналичным путем и является активным участником валютного рынка. За девять месяцев этого года физлица на чистой основе продали 1,5 миллиарда долларов.

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«БВФБ с целью допуска физлиц к валютным торгам от имени банков уже на бесплатной основе предоставило банковским организациям платформу Fair course (“Честный курс”). Ряд банков выразил заинтересованность этой возможностью и изучает в тестовом режиме эту технологию», — сообщили в БВФБ.

Там отметили, что таким образом физлица уже могут участвовать в валютных торгах, но не напрямую, а от имени банков.

Представители БВФБ добавили, что для физлиц сделки на БВФБ при посредничестве банков могут быть выгодными, так как у граждан появляется возможность в ходе торгов зафиксировать для себя наиболее выгодный курс и сразу же купить необходимое им количество валюты.

«Возможность работать с платформой Fair course предоставлена всем банкам, поэтому граждане могут обращаться в банки и интересоваться, когда такой сервис начнет работать в том или ином банковском учреждении», — пояснили в БВФБ.

Там также сообщили, что уже в первом квартале 2018 года физлица получат прямой, без посредничества банков, доступ к участию в валютных торгах на БВФБ.

Также в 2018 году биржа планирует предложить белорусским инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам. Игроки смогут покупать акции известных зарубежных компаний. Однако для этого потребуются изменения в законодательстве, в частности, в закон о рынке ценных бумаг. Технически же БВФБ готова запустить этот процесс в любое время.

Как ранее сообщал Sputnik, Национальный банк Беларуси поэтапно либерализирует валютное законодательство. Для физлиц уже отменена норма о предъявлении паспорта при покупке валюты в обменных пунктах. Регулятор рассчитывает к 2020 году полностью отменить для экспортеров норму об обязательной продаже части валютной выручки.

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