Мэрия Уфы сообщила о перекрытии движения на улице Чернышевского с 20 октября
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Ограничение движения будет действовать с 21 часа 20 октября до 8 утра 23 октября на участке ул. Чернышевского — от ул. Ленина до ул. Мустая Карима. Объехать закрытый участок дороги можно по ул. Карла Маркса, Цюрупы и Коммунистической.
Мэрия Уфы призывает автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.