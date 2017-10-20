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16:30 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Москва отметит новый год с дисконтом

Власти мегаполиса планируют сократить расходы на праздничные мероприятия на треть по сравнению с 2016 годом. Украшение города и театрализованные представления обойдутся чуть менее чем в 1 млрд руб. На чем сэкономят власти и есть ли смысл отмечать новый год в столице, разбирался Владимир Расулов.

Источник: РИА "Новости"

Московская новогодняя программа обойдется дешевле чашки капучино на каждого жителя столицы — такое сравнение привел глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, когда сообщил, сколько мэрия потратит на предстоящие праздничные мероприятия.

Речь идет от сумме примерно в 930 млн руб., и это, по словам чиновника, на 30% меньше, чем годом ранее.

Деньги потратят на художественную подсветку зданий, мостов и памятников, а также культурно-развлекательные мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в рождество». Сэкономить на тратах помогли конструкции и арт-объекты, созданные для предыдущих праздников. Хотя торжества будут шире, чем год назад, добавил Алексей Немерюк.

Путешествие в Рождество будет проходить на 69 площадках Москвы: это не только площадки в центре города, но и округа, причем в округах мы выходим и в парковые территории. Мы еще никогда не проводили этот фестиваль так широко и масштабно.
Алексей Немерюк
Глава департамента торговли и услуг

Речь идет от сумме примерно в 930 млн руб., по официальным данным — не более 1,5 млрд. Их потратили на праздничную иллюминацию, гирлянды, декоративные фигуры и световые инсталляции: все это, по мнению властей мегаполиса, привлечет в город больше 10 млн туристов. Но на привлекательность Москвы повлияют в первую очередь не украшения, а результаты программы «Моя улица». Далеко не всем понравится, что центр города практически полностью замостили тротуарной плиткой, говорит директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская.

То, как изменилась Москва за прошедшее лето, делает ее, несомненно, гораздо комфортнее, хотя мы должны еще посмотреть, как эта плитка себя поведет при минусовой температуре — будет ли она скользить. Опасность скользких тротуаров отталкивает людей, и та самая пешеходизация, ради которой, собственно, вся эта программа делалась, на зиму может замереть.
Ирина Ирбитская
Директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС

А вот автомобилистам в новогодние праздники будет, где развернуться — в прямом и переносном смыслах.

Исключением станет Тверская улица: с 31 декабря по 2 января включительно ее перекроют от Триумфальной до Манежной площади.

В остальном же по московским дорогам можно будет ездить свободно, считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко:

«Люди приезжают к нам не на машинах, ехать откуда-то за сотни километров зимой по российским дорогам — не очень большое удовольствие. Поэтому по статистике на эти праздники город абсолютно обезлюживается, в нем становится на 50% меньше постоянного населения; на дороге примерно до 5—6 января тоже абсолютно все свободно, поэтому что перекрывать, что не перекрывать, не будет вообще никакой разницы».

И пешеходы, и автомобилисты, которые все-таки решат встретить новый год в Москве, смогут увидеть традиционный салют: его запустят на 30 площадках города в 01.00 1 января 2018 года.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что власти города планируют получить на каждый вложенный в празднование Нового года бюджетный рубль 5 руб. в виде налогов. В итоге московская казна может пополниться почти на 5 млрд руб.

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