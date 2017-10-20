Из Казани в чешский Пардубице запускается прямой авиарейс
С 1 ноября из Казани запускается прямой авиарейс в чешский Пардубице. Об этом сообщает
С 1 ноября из Казани запускается прямой авиарейс в чешский Пардубице. Об этом сообщает
Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам и субботам, выполнять его будет авиакомпания «Россия» на 189-местных Boeing 737.
Напомним, ранее сообщалось, что со 2 ноября из Казани в Москву запускается новый регулярный авиарейс, который будут осуществлять «Уральские авиалинии». Стоимость билета в одну сторону составит 2100 рублей.
Справка
Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Маршрутная сеть авиакомпании «Россия» в