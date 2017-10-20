Из Казани в чешский Пардубице запускается прямой авиарейс

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам и субботам, выполнять его будет авиакомпания «Россия» на 189-местных Boeing 737.

Напомним, ранее сообщалось, что со 2 ноября из Казани в Москву запускается новый регулярный авиарейс, который будут осуществлять «Уральские авиалинии». Стоимость билета в одну сторону составит 2100 рублей.

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