На Южно-Чемском жилмассиве в Новосибирске построят новый детский сад

Сосны вдоль нового дома. Они растут вместе с микрорайоном. «Просторный». Новосибирцы покупают жилье и делают ремонт. Наталья Бурцева вот-вот получит ключи от квартиры.

Наталья Бурцева, будущий житель микрорайона «Просторный»: «Я прекрасно знаю, какой здесь воздух, какая красота. Обь, ВАСХНИЛ, все рядом. Только пользоваться нужно этим моментом, что мы будем здесь жить».

Четыре выезда, собственная теплотрасса, река и дендропарк. Сегодня в городе — 430 новых домов, каждый пятый— в «Просторном», подсчитали аналатики. И сделали вывод — сдача этого микрорайона подстегнет рынок новостроек.

Олег Басалаев, Председатель ЖСК «Просторный»: «Большие просторные дворы здесь, в которых много машиномест — это первое. Второе — даже имеется парковка подземная, что нехарактерно для жилья эконом-класса».

Олеся Кириенко, Корреспондент: «На этой новой улице, в честь Героя Советского Союза Виктора Шевелева, появится новый детский сад. Построить второй дом для маленьких жителей “Просторного” планируется к концу следующего года».