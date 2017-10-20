Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кто такая девушка на Lexus, виновная в смерти 6 человек
Путин предложил россиянам платить за медицину
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На Южно-Чемском жилмассиве в Новосибирске построят новый детский сад

На Южно-Чемском жилмассиве в Новосибирске построят новый детский сад. Конкурс уже объявили. В микрорайоне сейчас готовят к сдаче жилые дома — и в дошкольниках недостатка не будет.

Сосны вдоль нового дома. Они растут вместе с микрорайоном. «Просторный». Новосибирцы покупают жилье и делают ремонт. Наталья Бурцева вот-вот получит ключи от квартиры.

Наталья Бурцева, будущий житель микрорайона «Просторный»: «Я прекрасно знаю, какой здесь воздух, какая красота. Обь, ВАСХНИЛ, все рядом. Только пользоваться нужно этим моментом, что мы будем здесь жить».

Четыре выезда, собственная теплотрасса, река и дендропарк. Сегодня в городе — 430 новых домов, каждый пятый— в «Просторном», подсчитали аналатики. И сделали вывод — сдача этого микрорайона подстегнет рынок новостроек.

Олег Басалаев, Председатель ЖСК «Просторный»: «Большие просторные дворы здесь, в которых много машиномест — это первое. Второе — даже имеется парковка подземная, что нехарактерно для жилья эконом-класса».

Олеся Кириенко, Корреспондент: «На этой новой улице, в честь Героя Советского Союза Виктора Шевелева, появится новый детский сад. Построить второй дом для маленьких жителей “Просторного” планируется к концу следующего года».

По проекту на этой же площадке будет еще один детсад, школа, недалеко — поликлиника.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, и системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь