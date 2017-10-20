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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Дорогу с улицы Уинской до площади Восстания в Перми построят до 2022 года

Сегодня в краевом заксобрании состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.

Как сообщается пресс-служба краевого парламента, депутаты обсудили ситуацию с региональными автодорогами, доклад презентовал министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Ранее депутаты рекомендовали рассмотреть возможность реализации проекта по строительству автомобильной дороги, соединяющей улицу Старцева и улицу Целинную.

Вопрос касается, в том числе, транспортной доступности микрорайона Висим Перми. По словам Николая Уханова строительство участка дороги с улицы Уинская до площади Восстания запланировано на 2018 — 2022 годы.

Также министр отметил, что в дорожном фонде Пермского края для города Перми ежегодно предусматриваются субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Планируется, что в период 2018 — 2021 годы объем субсидий составит более 2,9 млрд руб.

За счет указанных средств планируется произвести реконструкцию пересечения улицы Г. Хасана и Трансибирской магистрали (включая тоннель); строительство новой автомобильной дороги от перехода улицы Строителей до площади Гайдара; реконструкция улицы Карпинского и улицы Революции на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской с одновременной реконструкцией трамвайных путей.

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