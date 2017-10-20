Дорогу с улицы Уинской до площади Восстания в Перми построят до 2022 года

Как сообщается пресс-служба краевого парламента, депутаты обсудили ситуацию с региональными автодорогами, доклад презентовал министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Ранее депутаты рекомендовали рассмотреть возможность реализации проекта по строительству автомобильной дороги, соединяющей улицу Старцева и улицу Целинную.

Вопрос касается, в том числе, транспортной доступности микрорайона Висим Перми. По словам Николая Уханова строительство участка дороги с улицы Уинская до площади Восстания запланировано на 2018 — 2022 годы.

Также министр отметил, что в дорожном фонде Пермского края для города Перми ежегодно предусматриваются субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Планируется, что в период 2018 — 2021 годы объем субсидий составит более 2,9 млрд руб.