В Казани благодаря индивидуальным тепловым пунктам платежи за тепло снизили

Введение в эксплуатацию 1,4 тыс. индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в Казани позволило снизить платежи горожан на 400 млн рублей в год. В расчете на один подъезд это 290 тыс. рублей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства РФ по повышению энергоэффективности страны.

Перевод на ИТП призван повысить энергоэффективность отопления. Индивидуальные тепловые пункты — более современное решение, чем привычные центральные тепловые пункты, писал «АиФ Казань». Когда горячая вода приготовляется в доме, это экономит деньги, так как нет тепловых потерь в трубах и не нужно подолгу сливать воду, чтобы она нагревалась. От теплопункта в доме вода быстрее дойдет до потребителя. При этом на нем будет установлен узел погодного регулирования, в результате чего и будет происходить экономия. Ведь летом для нагревания воды нужно меньше тепла, и стоимость кубометра будет дешевле.