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13:57 (мск), источник: РИА Новости

В модернизацию водоснабжения Воронежа вложат 2,4 млрд руб

Финансирование реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Воронеже составит за период с 2019 по 2024 год 2,4 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство области.

Источник: AP 2017

В марте 2012 года между ООО «Росводоканал-Воронеж» (РВК-Воронеж) и мэрией города было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет, в соответствии с которым «Росводоканал» принял ряд обязательств по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города. Как отмечают областные власти, этот проект концессионного соглашения в сфере водоснабжения является первым опытом в России.

С 2012 года по июнь 2017 года в реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения было инвестировано 1,56 миллиарда рублей. До конца 2018 года общий объем инвестиций достигнет 2,5 миллиарда рублей.

В четверг губернатор области Алексей Гордеев обсудил с генеральным директором ООО УК «Росводоканал» Антоном Михальковым инвестиционную программу ООО «РВК-Воронеж» на 2019−2024 годы.

«Общий объем инвестиций составит 2,4 миллиарда рублей с ежегодным вложением 400 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, в 2017—2018 годах в Воронеже продолжится строительство Сочинского коллектора стоимостью 120 миллионов рублей, сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Никольское (127 миллионов рублей). В планах ООО «РВК-Воронеж» также начать возведение цеха механического обезвоживания осадка на площадке правобережных очистных сооружений. На эти цели компания направит 426 миллионов рублей.

Группа компаний «Росводоканал» — частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают семь региональных водоканалов России в Воронеже, Барнауле, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. «Росводоканал» эксплуатирует 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Общий объем реализуемых инвестиционных проектов ГК «Росводоканал» составляет 33,9 миллиарда рублей.

ООО «РВК-Воронеж» по состоянию на 1 января 2017 года обслуживает 1,446 тысячи километров водопроводных и более 1 тысячи канализационных сетей.

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