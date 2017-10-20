Пожарные машины из Новосибирска разъедутся по всей России

Новые машины значительно опережают своих предшественников по эффективности за счет повышенной мощности подачи огнетушащих средств. Производитель установил на автоцистернах более мощный насос, позволяющий выдавать 70 литров в секунду, что в два раза выше, чем у автомобилей предыдущей модификации.

Комиссия подвергает тщательной экспертной оценке каждый автомобиль по десяткам позиций. Проверяется качество сборки и монтаж деталей кузова, состояние цистерны и кабины боевого расчета, надежность ходовой части, укомплектованность пожарно-техническим вооружением, работа радиостанции, переговорных устройств и много другого.

Три автоцистерны уже одобрены и подготовлены к отправке в пожарно-спасательные подразделения Сахалинской области и Приморского района. Остальные автомобили по мере их готовности перегонят получателям водители-испытатели завода.