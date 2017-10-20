Пожарные машины из Новосибирска разъедутся по всей России
70 новых пожарных автоцистерн, которые выпускают в Новосибирской области, проходят приемку комиссии из представителей МЧС. Техника будет поставлена на территории от Калининграда до Камчатки.
70 новых пожарных автоцистерн, которые выпускают в Новосибирской области, проходят приемку комиссии из представителей МЧС. Техника будет поставлена на территории от Калининграда до Камчатки.
Новые машины значительно опережают своих предшественников по эффективности за счет повышенной мощности подачи огнетушащих средств. Производитель установил на автоцистернах более мощный насос, позволяющий выдавать 70 литров в секунду, что в два раза выше, чем у автомобилей предыдущей модификации.
Комиссия подвергает тщательной экспертной оценке каждый автомобиль по десяткам позиций. Проверяется качество сборки и монтаж деталей кузова, состояние цистерны и кабины боевого расчета, надежность ходовой части, укомплектованность
Три автоцистерны уже одобрены и подготовлены к отправке в
В Новосибирской области выпускаются не только пожарные машины, но и модернизированные трамваи. Первый трамвай, выпущенный