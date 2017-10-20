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11:23 (мск), источник: VN.ru

Пожарные машины из Новосибирска разъедутся по всей России

70 новых пожарных автоцистерн, которые выпускают в Новосибирской области, проходят приемку комиссии из представителей МЧС. Техника будет поставлена на территории от Калининграда до Камчатки.

Новые машины значительно опережают своих предшественников по эффективности за счет повышенной мощности подачи огнетушащих средств. Производитель установил на автоцистернах более мощный насос, позволяющий выдавать 70 литров в секунду, что в два раза выше, чем у автомобилей предыдущей модификации.

Комиссия подвергает тщательной экспертной оценке каждый автомобиль по десяткам позиций. Проверяется качество сборки и монтаж деталей кузова, состояние цистерны и кабины боевого расчета, надежность ходовой части, укомплектованность пожарно-техническим вооружением, работа радиостанции, переговорных устройств и много другого.

Три автоцистерны уже одобрены и подготовлены к отправке в пожарно-спасательные подразделения Сахалинской области и Приморского района. Остальные автомобили по мере их готовности перегонят получателям водители-испытатели завода.

В Новосибирской области выпускаются не только пожарные машины, но и модернизированные трамваи. Первый трамвай, выпущенный российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь», обошелся бюджету в 18 миллионов рублей. Для сравнения, новый вагон российского производства сегодня на рынке стоит 24−25 миллионов, импортный — около 30 миллионов рублей. Предполагается, что разработкой могут заинтересоваться в том числе соседние регионы.

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