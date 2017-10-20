На лечение одного челябинца в бюджете заложат 12 000 рублей
Бюджет ТФОМС увеличится на несколько миллиардов.
Бюджет ТФОМС увеличится на несколько миллиардов.
Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Ирина Михалевская представила проект бюджета подведомственного ей учреждения на 2018 год и плановый период (2019−2020 годы). Он, согласно документу, должен составить 43,7 миллиарда рублей, что на 24,5% выше уровня текущего года, сообщили «Уралинформбюро» в
Доходная часть бюджета преимущественно будет сформирована за счет субвенции федерального фонда ОМС и поступлений из областного бюджета.
«Согласно предварительным расчетам в 2018 году ожидается увеличение финансирования по всем видам медицинской помощи в общей сложности на 8,4 миллиарда рублей. Оплата круглосуточных стационаров увеличится на 27,6% (до 21,5 миллиарда рублей),
Норматив финансирования лечения одного человека, по словам директора ТФОМС, в 2018 году составит около 12 000 рублей, что больше показателя этого года на 24,2%.
Кроме того, заявила Михалевская, увеличится и фонд оплаты труда медработников — до 30,4 миллиарда рублей.
В 2019 году доходы ТФОМС предположительно составят 44,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 46,6 миллиарда рублей.