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11:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На лечение одного челябинца в бюджете заложат 12 000 рублей

Бюджет ТФОМС увеличится на несколько миллиардов.

Источник: УралИнформБюро

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Ирина Михалевская представила проект бюджета подведомственного ей учреждения на 2018 год и плановый период (2019−2020 годы). Он, согласно документу, должен составить 43,7 миллиарда рублей, что на 24,5% выше уровня текущего года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ТФОМС.

Доходная часть бюджета преимущественно будет сформирована за счет субвенции федерального фонда ОМС и поступлений из областного бюджета.

«Согласно предварительным расчетам в 2018 году ожидается увеличение финансирования по всем видам медицинской помощи в общей сложности на 8,4 миллиарда рублей. Оплата круглосуточных стационаров увеличится на 27,6% (до 21,5 миллиарда рублей), амбулаторно-поликлинической помощи — на 21,8% (до 15,5 миллиарда рублей), дневных стационаров — на 20% (до 3,5 миллиарда рублей), скорой медицинской помощи — на 19% (до 2,5 миллиарда рублей)», — отметила Михалевская.

Норматив финансирования лечения одного человека, по словам директора ТФОМС, в 2018 году составит около 12 000 рублей, что больше показателя этого года на 24,2%.

Кроме того, заявила Михалевская, увеличится и фонд оплаты труда медработников — до 30,4 миллиарда рублей.

В 2019 году доходы ТФОМС предположительно составят 44,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 46,6 миллиарда рублей.

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