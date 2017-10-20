Крупнейший в России полигон ТКО построили в Волгоградской области

Источник: РИА Новости

Полигон будет обслуживать город Волгоград, а также Городищенский, Октябрьский, Светлоярский и Котельниковский районы. Его мощность достигает 3 миллионов кубометров ТКО в год.

В проекте комплекса большое внимание было уделено гидроизоляции, препятствующей попаданию загрязняющих веществ в почву, а также системе сбора и утилизации биогаза, позволяющей значительно снизить количество выбросов в атмосферу.