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11:45 (мск), источник: РИА Новости

Крупнейший в России полигон ТКО построили в Волгоградской области

Новый межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс, открывшийся в Светлоярском районе, — один из самых крупных полигонов размещения твердых коммунальных и промышленных отходов, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Источник: РИА Новости

Полигон будет обслуживать город Волгоград, а также Городищенский, Октябрьский, Светлоярский и Котельниковский районы. Его мощность достигает 3 миллионов кубометров ТКО в год.

В проекте комплекса большое внимание было уделено гидроизоляции, препятствующей попаданию загрязняющих веществ в почву, а также системе сбора и утилизации биогаза, позволяющей значительно снизить количество выбросов в атмосферу.

«Это многофункциональный объект, направленный на работу не только с твердыми коммунальными отходами, но и с другими видами, включая промышленный, биологический и медицинский мусор», — отметила председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.

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