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12:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В регионе появится программа повышения производительности труда

Инициатор программы — Глеб Никитин.

Источник: AP 2017

Нижегородская область примет участие в федеральной программе «Повышение производительности труда до 2025 года». Об этом заявил глава региона Глеб Никитин на конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России».

Губернатор отметил, что повышение производительности труда — путь к росту зарплат и благосостояния нижегородцев.

В ближайшее время необходимо разработать соответствующую региональную программу. Это позволит привлечь дополнительные федеральные средства для поддержки предприятий, и создать больше высокопроизводительных рабочих мест в регионе.

Основные цели программы — это повышение производительности труда на 30%. Так же, не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, в течение первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не меньше, чем на предыдущем месте работы.

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