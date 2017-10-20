В регионе появится программа повышения производительности труда

Нижегородская область примет участие в федеральной программе «Повышение производительности труда до 2025 года». Об этом заявил глава региона Глеб Никитин на конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России».

В ближайшее время необходимо разработать соответствующую региональную программу. Это позволит привлечь дополнительные федеральные средства для поддержки предприятий, и создать больше высокопроизводительных рабочих мест в регионе.

Основные цели программы — это повышение производительности труда на 30%. Так же, не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, в течение первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не меньше, чем на предыдущем месте работы.