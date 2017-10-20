Две грязные турбазы на Ольхоне и незаконную стройку на Малом Море нашли на Байкале

На острове Ольхон обнаружены две турбазы, которые выливали отходы куда попало, а в районе мыса Зундуки на побережье Малого Моря — незаконное строительство.

По версии следствия, на едином земельном участке, где размещены две туристические базы в посёлке Хужир на Ольхоне в границах водоохранной зоны Байкала, обнаружены места, куда сливают отходы из выгребных ям. Согласно расчету размера вреда, причиненного почвам, общий ущерб составляет в первом случае более 2,8 млн рублей, во втором — более 400 тыс. рублей. Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды).