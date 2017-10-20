В Крыму решили освободить часть туристов от курортного сбора

Источник: РИА "Новости"

Территориально курортный сбор предлагается ввести на территории шести муниципальных образований — Алушты, Евпатории, Сак, Судака, Феодосии и Ялты. В этих муниципалитетах с туристов в качестве эксперимента будут собирать по 10 рублей за одни сутки фактического проживания, за исключением дня заезда. Предполагается, что курортный сбор начнут взимать с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. При этом сумма сбора не включается в стоимость проживания.

Названы и категории отдыхающих, которые, помимо предусмотренных в федеральном законе № 214, освобождаются от сбора — это россияне, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также граждане с крымской или севастопольской пропиской. Но вот за пределами Крыма придется раскошелиться по тарифам других российских регионов.

Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет Республики Крым в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Проект закона о курортном сборе в Республике Крым сейчас вынесен на общественное обсуждение, и в Минкурортов ждут предложений от всех заинтересованных граждан и участников рынка до 30 октября. Ранее разработка регионального законопроекта была поручена межведомственной рабочей группе, которая сейчас принимает и изучает предложения муниципалитетов. К разработке законопроекта также подключены Минэкономразвития РК, Минтуризма РК, Общественная палата РК и комитет крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму.