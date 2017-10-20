АЗС КМГ в ближайшие дни снимут ограничения на продажу топлива

Источник: Forbes.kz

Старший вице-президент КМГ начал встречу с отчета о состоянии на рынке топлива. По данным на 19 октября, сеть АЗС КМГ реализует бензин АИ-92 в свободной продаже по всему Казахстану. Так, в Астане, Актау, Атырау, Аягозе, Балхаше, Кызылорде, Петропавловске, Семее, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Караганде и Жезказгане АИ-92 продается полностью в свободном режиме. В Павлодаре, Есиле, Костанае, Алматы, Актобе, Талдыкоргане и Кокшетау реализуют до 20 литров в сутки в одни руки.

На заправках КМГ ведется ежедневный и даже почасовой мониторинг ситуации, которая меняется в лучшую сторону. Ожидается, что в ближайшие дни АЗС КМГ перейдут к свободной реализации без каких-либо ограничений. В целом запасов нефтепродуктов достаточно.

Г-н Жангулов, несмотря на стабилизацию поставок, сейчас на внутреннем рынке идет рост цен на горюче-смазочные материалы. Причем есть вероятность, что они и дальше будут расти. И тогда в обществе возникает мнение: раз цены становятся выше, значит, и продавец получает больше. Действительно ли КМГ зарабатывает в этой ситуации существенную прибыль?

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— КМГ на розничные цены не влияет, наша сеть АЗС не получает привилегий или скидок, то есть такой же участник рынка, как и остальные сети АЗС.

Что касается ценообразования именно на АЗС КМГ, а мы можем только ситуацию на наших АЗС комментировать, то подход у нас одинаковый как на внутренний закуп, так и на импортируемое топливо — обеспечение минимальной маржи, чтобы покрыть расходы на транспортировку, хранение, обслуживание АЗС. Это если описывать нашу работу в нормальных экономических условиях, когда наши АЗС не наказывают за импорт.

Однако были отдельные месяцы, когда в этом году за завоз подорожавшего импорта КРЕМ наложил штраф в размере 500 млн тенге. Это приводит наши АЗС к убытку. То есть не были созданы условия для беспрепятственных потоков топлива в рыночных условиях.

Аналогичные примеры были и в прошлом году. Осенью прошлого года сложился дефицит, все импортеры по высокой цене закупили ГСМ, что предотвратило дефицит. Но КРЕМ наложил многомиллионные штрафы нас сети АЗС, в итоге розничные реализаторы понесли убытки. В этом году КМГ не пошел на закуп импорта из-за потенциальной ответственности либо за убытки и штрафы. Другие компании так же значительно снизили активность по импортным поставкам. Поэтому, что касается АЗС КМГ, о больших прибылях нет речи, стоит задача закрыть период хотя бы без убытков.

Каков тогда выход из ситуации, если у нас регулятор такие жесткие условия ставит?

— КМГ — не регулятор, мы не отвечаем за эту сферу, однако как участник рынка, у которого так же есть свой акционер, требующий работать рентабельно, а не в убыток, мы чувствуем на себе, что есть необходимость обсуждения этого вопроса. Конечно, завершение модернизации НПЗ к 1 января 2018 зависимость РК от импортных поставок снимет, технически внутренние потребности будут покрыты полностью за счет производства наших НПЗ. Однако границы наши открыты, и ценовой коридор в соседних государствах может и дальше влиять на волатильность цен на внутреннем рынке.

Как завершение модернизации повлияет на рынок ГСМ в 2018?

— Текущий выход светлых бензинов с наших НПЗ составляет порядка 20% (или более 2,8 млн тонн в год), после завершения модернизации выход светлых продуктов составит более 31% за счет увеличения глубины переработки.

Существуют страхи, что завершение модернизации НПЗ приведет к новому росту цен. Ведь в модернизацию инвестированы значительные средства.

— Необходимо понимание, что концептуально механизм ценообразования зависит от двух факторов: баланс цен в рамках ЕАЭС и, собственно, структура себестоимости казахстанских нефтепродуктов.

Первое. У нас открытые границы с соседними государствами по ЕАЭС и рыночная экономика. В Казахстане налоговая нагрузка выше на производителей нефти и оптовых продавцов — в России, например, нагрузка идет на розничные сети. С учетом этой разницы в налогообложении балансовая цена сложилась на таком уровне, что наши цены на АЗС всегда ниже на 15−20%, чем цены у наших соседей.

Если цены будут разбалансированы, то либо казахстанский продукт будет перетекать в Россию, либо будет сильное давление из стран ЕАЭС на казахстанских производителей нефтепродуктов. Проблемы с импортом и дефицитом возникли, в первую очередь, из-за увеличения разрыва цен в ЕАЭС и РК.

Второе. В цепочке ценообразования — расходы на сырье, переработка на НПЗ, расходы по транспортировке в регионы Казахстана и расходы АЗС, а также обязательные налоги и сборы. Расходы на сырье — свыше 50%, тариф — 15−18% от цены, налоги и расходы по транспортировке — свыше 30%.

При этом после модернизации тариф на переработку вырастет, но и стоимость новой корзины нефтепродуктов тоже вырастет. Поэтому в результате доходность производителей нефти не пострадает за счет роста стоимости конечных продуктов. После модернизации корзина нефтепродуктов будет содержать увеличенные выхода высокооктановых бензинов и ДТ экологических классов К4, К5, а также продукты нефтехимии — бензол и параксилол.