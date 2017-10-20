АЗС КМГ в ближайшие дни снимут ограничения на продажу топлива
Тема цен на бензин стала самой обсуждаемой в октябре. Из чего она складывается и откуда берутся цифры на табло отечественных АЗС? Об этом мы побеседовали со старшим
Тема цен на бензин стала самой обсуждаемой в октябре. Из чего она складывается и откуда берутся цифры на табло отечественных АЗС? Об этом мы побеседовали со старшим
Старший
На заправках КМГ ведется ежедневный и даже почасовой мониторинг ситуации, которая меняется в лучшую сторону. Ожидается, что в ближайшие дни АЗС КМГ перейдут к свободной реализации без
— КМГ на розничные цены не влияет, наша сеть АЗС не получает привилегий или скидок, то есть такой же участник рынка, как и остальные сети АЗС.
Что касается ценообразования именно на АЗС КМГ, а мы можем только ситуацию на наших АЗС комментировать, то подход у нас одинаковый как на внутренний закуп, так и на импортируемое топливо — обеспечение минимальной маржи, чтобы покрыть расходы на транспортировку, хранение, обслуживание АЗС. Это если описывать нашу работу в нормальных экономических условиях, когда наши АЗС не наказывают за импорт.
Однако были отдельные месяцы, когда в этом году за завоз подорожавшего импорта КРЕМ наложил штраф в размере 500 млн тенге. Это приводит наши АЗС к убытку. То есть не были созданы условия для беспрепятственных потоков топлива в рыночных условиях.
Аналогичные примеры были и в прошлом году. Осенью прошлого года сложился дефицит, все импортеры по высокой цене закупили ГСМ, что предотвратило дефицит. Но КРЕМ наложил многомиллионные штрафы нас сети АЗС, в итоге розничные реализаторы понесли убытки. В этом году КМГ не пошел на закуп импорта
Каков тогда выход из ситуации, если у нас регулятор такие жесткие условия ставит?
— КМГ — не регулятор, мы не отвечаем за эту сферу, однако как участник рынка, у которого так же есть свой акционер, требующий работать рентабельно, а не в убыток, мы чувствуем на себе, что есть необходимость обсуждения этого вопроса. Конечно, завершение модернизации НПЗ к 1 января 2018 зависимость РК от импортных поставок снимет, технически внутренние потребности будут покрыты полностью за счет производства наших НПЗ. Однако границы наши открыты, и ценовой коридор в соседних государствах может и дальше влиять на волатильность цен на внутреннем рынке.
Как завершение модернизации повлияет на рынок ГСМ в 2018?
— Текущий выход светлых бензинов с наших НПЗ составляет порядка 20% (или более 2,8 млн тонн в год), после завершения модернизации выход светлых продуктов составит более 31% за счет увеличения глубины переработки.
Существуют страхи, что завершение модернизации НПЗ приведет к новому росту цен. Ведь в модернизацию инвестированы значительные средства.
— Необходимо понимание, что концептуально механизм ценообразования зависит от двух факторов: баланс цен в рамках ЕАЭС и, собственно, структура себестоимости казахстанских нефтепродуктов.
Первое. У нас открытые границы с соседними государствами по ЕАЭС и рыночная экономика. В Казахстане налоговая нагрузка выше на производителей нефти и оптовых продавцов — в России, например, нагрузка идет на розничные сети. С учетом этой разницы в налогообложении балансовая цена сложилась на таком уровне, что наши цены на АЗС всегда ниже на 15−20%, чем цены у наших соседей.
Если цены будут разбалансированы, то либо казахстанский продукт будет перетекать в Россию, либо будет сильное давление из стран ЕАЭС на казахстанских производителей нефтепродуктов. Проблемы с импортом и дефицитом возникли, в первую очередь,
Второе. В цепочке ценообразования — расходы на сырье, переработка на НПЗ, расходы по транспортировке в регионы Казахстана и расходы АЗС, а также обязательные налоги и сборы. Расходы на сырье — свыше 50%, тариф — 15−18% от цены, налоги и расходы по транспортировке — свыше 30%.
При этом после модернизации тариф на переработку вырастет, но и стоимость новой корзины нефтепродуктов тоже вырастет. Поэтому в результате доходность производителей нефти не пострадает за счет роста стоимости конечных продуктов. После модернизации корзина нефтепродуктов будет содержать увеличенные выхода высокооктановых бензинов и ДТ экологических классов К4, К5, а также продукты нефтехимии — бензол и параксилол.
Таким образом, изменение тарифа на переработку не повлечет существенных изменений на розничные цены.