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12:26 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы стали получать на 8% больше, чем в прошлом году

Средняя зарплата в Нижегородской области за август 2017 составила 29 133,3 рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.

Источник: Аргументы и факты

Это на 0,4% больше, чем в июле этого года. А по сравнению с августом 2016 года, зарплаты нижегородцев выросли на 7,7%.

По статистике самые высокие зарплаты в таких областях, как трубопроводный транспорт (75 321,3 рублей) и производство лекарств и медицинских материалов (70 598,8 рублей). А самые низкие зарплаты в области лесоводства и лесозаготовки (12 631,8 рублей), в сфере рыболовства и рыбоводства (12 971,3 рублей), а также в гостиничном бизнесе и общепите (14 311,7 рублей).

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