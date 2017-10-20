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11:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

В мае 2018 года начнётся непосредственная ликвидация отходов БЦБК

Непосредственная ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината планируется в мае 2018 года.

Об этом заместителю министра природных ресурсов и экологии России Сергею Ястребову доложил руководитель инновационного технологического центра Иркутского национального исследовательского технического университета Виктор Кондратьев на совещании в Иркутске, сообщает 20 октября 2017 года пресс-служба регионального правительства. В ноябре 2017 года планируется закончить корректировку проекта по ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК.

Заказчиком проекта по ликвидации отходов БЦБК выступает Министерство природных ресурсов и экологии России. После внесения изменений и получения положительных заключений соответствующих экспертиз документация в установленном порядке должна быть передана правительству Иркутской области для выполнения функций по реализации проекта. Распоряжением правительства Российской Федерации единственным исполнителем работ определено АО «Росгеология».

Сейчас специалисты рассматривают два варианта утилизации накопленных отходов — перевод их в нетоксичное твердое агрегатное состояние и термолиз. Определяются объёмы и сроки работ. «Технологические вопросы при реализации мероприятия следует решить в подготовительный период, чтобы двигаться с соблюдением установленных сроков», — подчеркнул Сергей Ястребов.

Всего за период деятельности БЦБК было накоплено больше 6 млн тонн отходов. На ликвидацию их негативного воздействия на природу с 2018 по 2020 годы предусмотрено выделение из федерального и регионального бюджетов около 3 млрд рублей.

Участники совещания обсудили вопросы передачи имущества ОАО «БЦБК», необходимого для реализации мероприятий, сначала в муниципальную, а затем в государственную собственность Иркутской области.

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