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16:52 (мск), источник: Деловое сообщество

Продление улицы Орбитальной до дороги в Суворовский в Ростове отложили

Продление улицы Орбитальной от улицы Космической до улицы Особенной в Ростове-на-Дону отложено. Об этом в ходе расширенного заседания комитета по транспорту торгово-промышленной палаты региона директор департамента автодорог и организации дорожного движения городской администрации Сергей Лиманов.

Изначально в программе «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Ростова» предполагалось, что данный участок дороги будет иметь 6 полос и разгрузит часть заторов в северно-западном направлении, а также улучшит транспортное сообщение микрорайона Суворовский. Планировалось, что в данном году на строительство выделят 102 млн руб. Однако теперь проектную документацию будут корректировать.

«Проектная документация требует корректировки, и начать ее планируется в этом году. Будем объявлять торги на корректировку ПСД. Проектом предусмотрено 4 полосы с возможностью ее расширения до 6 полос», — сказал Сергей Лиманов.

Строительство, по его словам, начнется в 2018—2019 годах, часть средств на эти цели заложено в бюджете будущего года. Дорогу планируется построить к 2020 году.

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