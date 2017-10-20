Продление улицы Орбитальной до дороги в Суворовский в Ростове отложили
Продление улицы Орбитальной от улицы Космической до улицы Особенной в
Продление улицы Орбитальной от улицы Космической до улицы Особенной в
Изначально в программе «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Ростова» предполагалось, что данный участок дороги будет иметь 6 полос и разгрузит часть заторов в
«Проектная документация требует корректировки, и начать ее планируется в этом году. Будем объявлять торги на корректировку ПСД. Проектом предусмотрено 4 полосы с возможностью ее расширения до 6 полос», — сказал Сергей Лиманов.
Строительство, по его словам, начнется в 2018—2019 годах, часть средств на эти цели заложено в бюджете будущего года. Дорогу планируется построить к 2020 году.