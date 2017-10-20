Продление улицы Орбитальной до дороги в Суворовский в Ростове отложили

Изначально в программе «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Ростова» предполагалось, что данный участок дороги будет иметь 6 полос и разгрузит часть заторов в северно-западном направлении, а также улучшит транспортное сообщение микрорайона Суворовский. Планировалось, что в данном году на строительство выделят 102 млн руб. Однако теперь проектную документацию будут корректировать.

«Проектная документация требует корректировки, и начать ее планируется в этом году. Будем объявлять торги на корректировку ПСД. Проектом предусмотрено 4 полосы с возможностью ее расширения до 6 полос», — сказал Сергей Лиманов.