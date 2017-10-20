В Волгоградской области после реконструкции открыт уникальный участок московской трассы

Редкая технология укладки полотна цементобетоном использовалась в волгоградском регионе впервые. Длина участка первой технической категории на данном направлении составляет уже 40 километров.

Капитальный ремонт на такой автотрассе понадобится только через четверть века. Материал устойчив к высоким температурам, на нем не появляются колейности и волнообразности. Самое главное — на данном участке обеспечена максимальная безопасность водителей: бетонное покрытие в темное время суток отражает свет значительно лучше, чем асфальт, обеспечивая хорошую видимость; разделительная полоса исключит вероятность лобового столкновения; современная линия освещения, установленная на новом участке, будет способствовать более комфортному передвижению в этом направлении. Кроме того, в ходе реконструкции была создана транспортная развязка, которая исключила необходимость пересечения железнодорожного переезда.

— Объект наисложнейший. Учитывая климатические условия и транспортную нагрузку, которую испытывает регион как транспортный узел федерального значения, цементнобетонные дороги для Волгоградской области — оптимальный вариант, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона обратился к руководству Росавтодора с предложением продолжить реконструкцию московской трассы с применением этой технологии и довести её до Иловлинского района.

— С 2014 года, при поддержке Минтранса РФ и Росавтодора, в Волгоградской области проделана большая работа по развитию дорожной сети. Все намеченные тогда планы исполняются. Со своей стороны, администрация региона выполняет все взятые обязательства, — отметил Андрей Бочаров.

По словам руководителя Росавтодора Романа Старовойта, реконструируемая трасса связывает регионы-житницы с центральной Россией, и товарооборот в обоих направлениях — огромный.

— Дорожники разных стран ведут вечный спор, какая технология строительства предпочтительнее: бетон или асфальт. Моё мнение, что они обе должны применяться в стране в зависимости от климатических условий регионов, — отметил он.

Руководитель федерального ведомства также сообщил, что модернизация трассы от южной границы России до столицы страны продолжится, автомобильный трафик по ней будет только расти, в связи с этим инвестиционная привлекательность волгоградского региона также вырастет.

— В этой связи особую актуальность приобретает проект строительства объездной дороги вокруг Волгограда, — заявил Роман Старовойт. — Я год не был в городе, и разница огромная. Дороги региона стали намного качественнее и безопаснее. Объём софинансирования из федерального бюджета дорожной отрасли Волгоградской области в следующем году будет как минимум таким же, как и в этом, а, следовательно, мы сохраним объёмы дорожного строительства в регионе.

В ходе церемонии открытия, дорожников поздравил также с праздником начальник упрдор «Москва-Волгоград» Юрий Сорокин.

— Очень важны не только объёмы и темпы дорожного строительства, но и технологичность. На примере данного объекта дорожники ещё раз доказали, что им по плечу задачи любой сложности, — заявил он.

Реконструкция участка трассы проводилась комплексно: дорога была расширена с двух до четырёх полос, оснащена линией электроосвещения. барьерным ограждением и современной разметкой. У Самофаловки построена новая транспортная развязка, которая обеспечивает безопасные съезды в прилегающие посёлки, минуя пересечение с оживленной автотрассой.

Отметим, что наведение порядка в дорожной сфере — приоритет долгосрочной стратегии развития области, обозначенной главой региона Андреем Бочаровым. К ремонту дорог в регионе подходят комплексно и системно. Особая роль отводится созданию и реконструкции крупных инфраструктурных объектов, опорных дорожных сетей, что особенно важно, поскольку волгоградский регион является транспортным узлом федерального значения.