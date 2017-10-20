Антон Алиханов: «В Балтийске будет построена новая электростанция»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал работы по восстановление подачи электроэнергии в Балтийске.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал работы по восстановление подачи электроэнергии в Балтийске.
В пятницу утром энергетики переведены в штатный режим работы. На подстанцию, питающую город, подано напряжение, сообщили представители «Янтарьэнерго».
Напомним, блэкаут произошел в четверг около 19:00. Без света около 10-ти часов оставались свыше 35 тысяч человек. Также не работали отопление и канализация.
ЧП не сказалось на боеготовности объектов Балтийского флота, которые были переведены на автономные источники питания. Причиной отключения стала авария и возгорание на подстанции «Оборонэнерго».