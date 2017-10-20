Антон Алиханов: «В Балтийске будет построена новая электростанция»

В пятницу утром энергетики переведены в штатный режим работы. На подстанцию, питающую город, подано напряжение, сообщили представители «Янтарьэнерго».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kreqtkCNB4k?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, блэкаут произошел в четверг около 19:00. Без света около 10-ти часов оставались свыше 35 тысяч человек. Также не работали отопление и канализация.