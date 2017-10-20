Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 5% с начала 2017 года
Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 5% с начала 2017 года. Об этом сообщает УФАС региона 19 октября 2017 года.
Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 5% с начала 2017 года. Об этом сообщает УФАС региона 19 октября 2017 года.
Согласно информации, по данным на 18 октября 2017 года стоимость бензина АИ-92 составила 36,9 рубля за литр, тогда как на 18 января цена составляла 35,14 рубля. Бензин АИ-95 за этот период подорожал на 4,34% — с 38,06 рубля до 39,71 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 3,8% — с 36,55 рубля до 37,94 рубля.
«Рынок топлива, по существу, стабилен: в течение года цены росли меньше инфляции. Это связано с теплой осенней погодой, когда с полей вывезен урожай, и люди с дач переселились на городские квартиры, поэтому давления потребления на цены нет», — отметил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Михаил Теодорович.
Теодорович также добавил, что пожар на
«Пока мы не видим фактов, которые могли бы повлиять на тенденцию ухудшения рыночного положения независимых, торгующих незначительными объемами, трейдеров. Их присутствие на рынке архиважно: