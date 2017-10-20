Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 5% с начала 2017 года

Согласно информации, по данным на 18 октября 2017 года стоимость бензина АИ-92 составила 36,9 рубля за литр, тогда как на 18 января цена составляла 35,14 рубля. Бензин АИ-95 за этот период подорожал на 4,34% — с 38,06 рубля до 39,71 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 3,8% — с 36,55 рубля до 37,94 рубля.

«Пока мы не видим фактов, которые могли бы повлиять на тенденцию ухудшения рыночного положения независимых, торгующих незначительными объемами, трейдеров. Их присутствие на рынке архиважно: во-первых, они заполняют некоторые ниши, в которых отсутствуют крупные продавцы, а во-вторых, они позволяют рынку узнавать справедливую цену на топливо. Цена крупных игроков назначаемая. У мелких игроков эта позиция живая, возникающая в результате рыночной борьбы. И сами независимые трейдеры говорят о том, что маржинальность их сегмента все время снижается, и если тенденция продолжится, то в недалеком будущем мы сможем увидеть значительное сокращение их численности на рынке, что несомненно является признаком ограничения конкуренции. К сожалению, обращение в правительство Нижегородской области действия не возымело: в конце сентября мы получили ответ, что меры поддержки пока представляются преждевременными и нецелесообразными. Возможно, позиция регионального правительства будет меняться. Не исключено, что мы повторим наше обращение, чтобы в очередной раз привлечь внимание профильных ведомств к проблеме», — заключил Теодорович.