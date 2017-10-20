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12:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 5% с начала 2017 года

Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 5% с начала 2017 года. Об этом сообщает УФАС региона 19 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, по данным на 18 октября 2017 года стоимость бензина АИ-92 составила 36,9 рубля за литр, тогда как на 18 января цена составляла 35,14 рубля. Бензин АИ-95 за этот период подорожал на 4,34% — с 38,06 рубля до 39,71 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 3,8% — с 36,55 рубля до 37,94 рубля.

«Рынок топлива, по существу, стабилен: в течение года цены росли меньше инфляции. Это связано с теплой осенней погодой, когда с полей вывезен урожай, и люди с дач переселились на городские квартиры, поэтому давления потребления на цены нет», — отметил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Михаил Теодорович.

Теодорович также добавил, что пожар на товарно-сырьевой базе завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове не мог изменить динамику рынка, поскольку «при всей его трагичности», это событие абсолютно локальное.

«Пока мы не видим фактов, которые могли бы повлиять на тенденцию ухудшения рыночного положения независимых, торгующих незначительными объемами, трейдеров. Их присутствие на рынке архиважно: во-первых, они заполняют некоторые ниши, в которых отсутствуют крупные продавцы, а во-вторых, они позволяют рынку узнавать справедливую цену на топливо. Цена крупных игроков назначаемая. У мелких игроков эта позиция живая, возникающая в результате рыночной борьбы. И сами независимые трейдеры говорят о том, что маржинальность их сегмента все время снижается, и если тенденция продолжится, то в недалеком будущем мы сможем увидеть значительное сокращение их численности на рынке, что несомненно является признаком ограничения конкуренции. К сожалению, обращение в правительство Нижегородской области действия не возымело: в конце сентября мы получили ответ, что меры поддержки пока представляются преждевременными и нецелесообразными. Возможно, позиция регионального правительства будет меняться. Не исключено, что мы повторим наше обращение, чтобы в очередной раз привлечь внимание профильных ведомств к проблеме», — заключил Теодорович.

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