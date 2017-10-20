Изготовители надгробий опровергли дефицит гранита из-за «Моей улицы»

Ранее издание «Медуза» со ссылкой на три компании в Сибири и Поволжье, работающих с гранитным камнем для изготовления надгробных памятников, сообщило о проблемах с поставками камня, из-за того, что «весь гранит с уральских месторождений уходил в Москву». При этом, издание отмечало, что в Центральной России такой проблемы не возникало.
По данным «Медузы» для благоустройства Москвы по программе «Моя улица» гранит закупается также из Китая и Украины.
«В 2017 году Москва уложила почти 1,2 миллиона квадратных метров гранитных тротуаров и еще около 674 километров гранитных бордюров. В 2016-м из всего российского камня произвели в общей сложности 885 тысяч квадратных метров гранитных плит», — пишет издание.
Представители ритуальных компаний в Омске «Габбро-гранит», «Альфа — Ритуал» и «Ритуал сервис» сообщили РБК, что гранитный камень поставляется в указанные сроки, а также, что перебоев с поставками нет. Собеседник РБК в компании «Ритуал сервис» отметил, что гранитный камень поставляется «вагонами».
Мы берем гранит целыми вагонами, речи о проблемах с поставками нет.
Сотрудник компании «Ритуал сервис»
Представители компаний в Красноярске «МП Ритуальные услуги», «Гранит» и в Новосибирской «Ритуал Сибирь», а также в Иркутской «Фирма Гранит- Ритуал» подтвердили РБК отсутствие проблем с поставками гранитного камня.
РБК позвонил также в пять ритуальных компаний в Астрахани, в четыре — в Казани и в четыре — в Нижнем Новгороде, представители которых также заявили, что не испытывают затруднений с поставками гранита.
В конце июля РБК писал, что расходы на программу «Моя улица» в Москве в 2017 году могут составить 42,2 млрд руб., превысив ее бюджеты в прошлые годы. При этом отмечалось, что более 9,6 млрд руб. в этом году уйдет на закупку гранита для благоустройства Москвы.