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12:19 (мск), источник: РБК

Изготовители надгробий опровергли дефицит гранита из-за «Моей улицы»

В Сибирском федеральном округе не зафиксировано проблем с поставками гранитного камня для изготовления надгробий и памятников. Нет проблем с гранитом и в Поволжье. Об этом РБК сообщили представители ритуальных компаний в этих регионах.

Источник: РИА "Новости"

Ранее издание «Медуза» со ссылкой на три компании в Сибири и Поволжье, работающих с гранитным камнем для изготовления надгробных памятников, сообщило о проблемах с поставками камня, из-за того, что «весь гранит с уральских месторождений уходил в Москву». При этом, издание отмечало, что в Центральной России такой проблемы не возникало.

По данным «Медузы» для благоустройства Москвы по программе «Моя улица» гранит закупается также из Китая и Украины.

«В 2017 году Москва уложила почти 1,2 миллиона квадратных метров гранитных тротуаров и еще около 674 километров гранитных бордюров. В 2016-м из всего российского камня произвели в общей сложности 885 тысяч квадратных метров гранитных плит», — пишет издание.

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Представители ритуальных компаний в Омске «Габбро-гранит», «Альфа — Ритуал» и «Ритуал сервис» сообщили РБК, что гранитный камень поставляется в указанные сроки, а также, что перебоев с поставками нет. Собеседник РБК в компании «Ритуал сервис» отметил, что гранитный камень поставляется «вагонами».

Мы берем гранит целыми вагонами, речи о проблемах с поставками нет.
Сотрудник компании «Ритуал сервис»

Представители компаний в Красноярске «МП Ритуальные услуги», «Гранит» и в Новосибирской «Ритуал Сибирь», а также в Иркутской «Фирма Гранит- Ритуал» подтвердили РБК отсутствие проблем с поставками гранитного камня.

РБК позвонил также в пять ритуальных компаний в Астрахани, в четыре — в Казани и в четыре — в Нижнем Новгороде, представители которых также заявили, что не испытывают затруднений с поставками гранита.

В конце июля РБК писал, что расходы на программу «Моя улица» в Москве в 2017 году могут составить 42,2 млрд руб., превысив ее бюджеты в прошлые годы. При этом отмечалось, что более 9,6 млрд руб. в этом году уйдет на закупку гранита для благоустройства Москвы.

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