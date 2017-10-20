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12:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

На пермской набережной монтируют смотровые балконы

Между Коммунальным мостом и спуском от Соборной площади оборудуют восемь балконов.

На пермской набережной сотрудники подрядной организации смонтировали первый смотровой балкон.

В Перми на набережной Камы в ближайшее время оборудуют восемь смотровых площадок. Все они разместятся между Коммунальным мостом и спуском к реке от Соборной площади, рассказали в городском управлении внешнего благоустройства. Все балконы сделаны из бетонных плит и облицованы гранитом. Изящества конструкциям добавляют прочные и лёгкие ограждения из нержавеющей стали. Власти уверяют, что при проектировании и монтаже выполнены все требования, которые обеспечат безопасность пермяков. Первый балкон уже установлен.

Продолжаются работы и в подземном переходе с улицы Попова. Уже устроены лестницы и отремонтированы стены, монтируется система освещения и облицовка гранитом лестничных маршей и входных групп. Также на ремонтируемом участке набережной уже полностью обновлено покрытие променада.

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