На пермской набережной монтируют смотровые балконы

В Перми на набережной Камы в ближайшее время оборудуют восемь смотровых площадок. Все они разместятся между Коммунальным мостом и спуском к реке от Соборной площади, рассказали в городском управлении внешнего благоустройства. Все балконы сделаны из бетонных плит и облицованы гранитом. Изящества конструкциям добавляют прочные и лёгкие ограждения из нержавеющей стали. Власти уверяют, что при проектировании и монтаже выполнены все требования, которые обеспечат безопасность пермяков. Первый балкон уже установлен.