На пермской набережной монтируют смотровые балконы
Между Коммунальным мостом и спуском от Соборной площади оборудуют восемь балконов.
Между Коммунальным мостом и спуском от Соборной площади оборудуют восемь балконов.
На пермской набережной сотрудники подрядной организации смонтировали первый смотровой балкон.
В Перми на набережной Камы в ближайшее время оборудуют восемь смотровых площадок. Все они разместятся между Коммунальным мостом и спуском к реке от Соборной площади, рассказали в городском управлении внешнего благоустройства. Все балконы сделаны из бетонных плит и облицованы гранитом. Изящества конструкциям добавляют прочные и лёгкие ограждения из нержавеющей стали. Власти уверяют, что при проектировании и монтаже выполнены все требования, которые обеспечат безопасность пермяков. Первый балкон уже установлен.
Продолжаются работы и в подземном переходе с улицы Попова. Уже устроены лестницы и отремонтированы стены, монтируется система освещения и облицовка гранитом лестничных маршей и входных групп. Также на ремонтируемом участке набережной уже полностью обновлено покрытие променада.