С владельцев киосков в Челябинске незаконно взимают штрафы

Лжечиновники незаконно штрафуют владельцев и арендаторов нестационарных объектов торговли в Челябинске, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской мэрии.

Мошенники вымогают у предпринимателей деньги, представляясь сотрудниками земельного комитета. Под предлогом проведения проверки о соблюдении правил благоустройства города злоумышленники требуют от арендаторов предоставить ряд документов, в том числе свидетельство о регистрации в качестве ИП, документы на объект, договор аренды земельного участка, разрешение СЭС.

«Многие коммерсанты при этом предпочитают решать вопрос по принципу “оплата штрафа на месте”, — говорят представители комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. — Не предлагайте деньги, так как это может быть расценено как дача взятки».

Чиновники рекомендуют владельцам и арендаторам киосков в случае прихода подобных проверяющих просить их предъявить служебное удостоверение. Документ следует внимательно изучить, сверить фотографию с лицом, его предъявившим, а затем попросить номер служебного городского телефона специалиста, чтобы уточните, работает ли в указанной организации проверяющий.

Напомним, власти Челябинска в ближайшее время намерены снести нестационарные объекты торговли, установленные на гостевом маршруте. Вслед за киосками с шаурмой могут исчезнуть киоски с прессой «Роспечати» и «Вечернего Челябинска».