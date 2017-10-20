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12:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

С владельцев киосков в Челябинске незаконно взимают штрафы

Предпринимателей просят внимательно проверять документы проверяющих.

Лжечиновники незаконно штрафуют владельцев и арендаторов нестационарных объектов торговли в Челябинске, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской мэрии.

Мошенники вымогают у предпринимателей деньги, представляясь сотрудниками земельного комитета. Под предлогом проведения проверки о соблюдении правил благоустройства города злоумышленники требуют от арендаторов предоставить ряд документов, в том числе свидетельство о регистрации в качестве ИП, документы на объект, договор аренды земельного участка, разрешение СЭС.

«Многие коммерсанты при этом предпочитают решать вопрос по принципу “оплата штрафа на месте”, — говорят представители комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. — Не предлагайте деньги, так как это может быть расценено как дача взятки».

Чиновники рекомендуют владельцам и арендаторам киосков в случае прихода подобных проверяющих просить их предъявить служебное удостоверение. Документ следует внимательно изучить, сверить фотографию с лицом, его предъявившим, а затем попросить номер служебного городского телефона специалиста, чтобы уточните, работает ли в указанной организации проверяющий.

Напомним, власти Челябинска в ближайшее время намерены снести нестационарные объекты торговли, установленные на гостевом маршруте. Вслед за киосками с шаурмой могут исчезнуть киоски с прессой «Роспечати» и «Вечернего Челябинска».

Региональный координатор Коалиции владельцев малых торговых форматов Ирина Плещеева уверена, что снос киосков угрожает не только сокращением рабочих мест, но и повлечёт снижение налоговых поступлений в городской бюджет.

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