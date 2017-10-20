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12:45 (мск), источник: РИА Крым

В ноябре Крым выставит на торги два объекта недвижимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. 14 ноября в Крыму на аукцион выставят два объекта недвижимости государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития РК.

Так, потенциальным покупателям предложат одноэтажное здание магазина стройматериалов с земельным участком в селе Сенокосное Раздольненского района. Аукцион начнется в 11.00.

Кроме того, на торги выставят группу инвентарных объектов (бывшая АЗС) с земельным участком в Керчи. Начало — в 11:30.

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