В ноябре Крым выставит на торги два объекта недвижимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. 14 ноября в Крыму на аукцион выставят два объекта недвижимости государственной собственности. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. 14 ноября в Крыму на аукцион выставят два объекта недвижимости государственной собственности. Об этом сообщает
Так, потенциальным покупателям предложат одноэтажное здание магазина стройматериалов с земельным участком в селе Сенокосное Раздольненского района. Аукцион начнется в 11.00.
Кроме того, на торги выставят группу инвентарных объектов (бывшая АЗС) с земельным участком в Керчи. Начало — в 11:30.