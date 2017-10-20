Наступление машин: как роботизация меняет рынок труда в России

Источник: РИА "Новости"

В России 60% рабочих мест могут заменить роботы, и это наименьший показатель среди развивающихся стран, написали в начале октябре в своем обзоре аналитики Bank of America (их цитировал Bloomberg в начале октября).

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что профессии, «которые связаны с рутинными видами деятельности, обработкой типовой информации, могут пострадать в наибольшей степени». Об этом он сказал на этой неделе на форуме «Открытые инновации» в Москве.

Кто в зоне риска?

Я надеюсь, что у нас окажутся без работы многие бумажные профессии. Профессор Моше Варди Директор Института информационных технологий Кена Кеннеди

На этот вопрос Русской службы Би-би-си ответили участники форума «Открытые инновации» в Москве. Водители, отвечает директор Института информационных технологий Кена Кеннеди профессор Моше Варди. Эту профессию убьет появление беспилотных автомобилей. Еще моряки. Ведь вслед за автомобилями без водителей появятся и морские суда, не требующие ручного управления.

Варди рисует печальные прогнозы и для работники складов и портов: тяжелые коробки или контейнеры уже перевозят не люди, а машины. То же самое касается рабочих на различных фабриках и заводах: их труд замещается машинами.

Без работы останутся и многие представители «бумажных» профессий (бухгалетры, юристы и так далее), работающих с документами, добавляет профессор Российской академии наук Константин Воронцов.

В области диагностики заболеваний роботы могут заменить врачей, не исключает Ханс Алоиз Вишман, руководитель R&D программы Philips Research.

Новость Каким станет наше цифровое будущее

Исчезают специалисты по планированию продаж, признает Александр Ложечкин, возглавляющий департамента стратегических технологий в Центральной и Восточной Европе Microsoft. В его компании эту работу делает искусственный интеллект. Люди же занимаются общением с клиентами и собственно продажами.

«Есть надежда, что искусственный интеллект позволит нам вернуться в Новую Античность, где роботы смогут заменить водителей грузовиков, бухгалтеров, юристов. А люди смогут наконец заниматься тем, для чего они предназначены — познавать этот мир, познавать себя, создавать произведения искусства», — уверен он.

Как роботизация уже сейчас влияет на рынок труда?

«Процесс формирования новых профессий и отмирания старых не так скоротечен по времени», — сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Минтруда.

В профессии сварщика, к примеру, появились новые специализации — по сварке полимерных материалов и по ручной плазменной сварке.

Кроме того, сейчас пишутся профессиональные стандарты к профессиям оператора беспилотных летательных аппаратов и мехатроника, сообщили в этом ведомстве.

Мехатроника — междисциплинарная область науки и техники, включающая элементы машиностроения, электроники, а также телекоммуникационной, системной и компьютерной инженерии.

Рост числа открытых вакансий

Данные за три месяца 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Источник: Русская служба Би-би-си

Но чтобы профессия умерла, нужна полная замена человеческого труда машиной. А кто сейчас в России может заменить водителя? Пока только другой водитель, говорится в комментарии компании Headhunter для Би-би-си.

Объясняется это просто: российский бизнес неохотно вкладывается в автоматизацию. Инвестиции в основной капитал падали с 2014 года. Только в этом наблюдается рост по итогам первого полугодия — на 4,8% (год к году).

По данным Центра развития Высшей школы экономики, на самом деле этот рост значительно скромнее (2,4%), и, что важно, инвестиции в обрабатывающей промышленности падают. А ее, как пишут аналитики ВШЭ, считают «инициатором» развития сфера высокопроизводительных услуг и драйвером экономического роста.

Руководитель службы исследований Headhunter Мария Игнатова признает, что пока сложно замерять влияние автоматизации на рынок труда в России. Влияние это очень точечное — в отдельных прогрессивных компаниях.

Пока, судя по данным этой компании, водителя, оператора, рабочего, юриста, бухгалтера точно нельзя назвать умирающими профессиями. За первые три квартала этого года по сравнению с прошлым вакансий для рабочих производств стало больше на 22%, для водителей — на 60%, операторов call-центра на 39%, а юристов — почти на четверть. Один из факторов роста: рост активности компаний.

Что изменилось уже сейчас?

Но уровень зарплат для профессий «из зоны риска» снижается. Это фиксируют специалисты по подбору персонала.

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За последнее время «наблюдается низкая динамика зарплатных предложений для операторов call-центра», — отметили в пресс-службе компании Superjob. И в дальнейшем спрос на такие профессии будет снижаться, уверены в компании.

Это отчасти подтверждает, к примеру, планы Сбербанка. Его глава Герман Греф на этой неделе заявил, что в возглавляемом им банке уже используются боты для ответов на запросы клиентов. По его словам, боты учатся и становятся умнее. Вскоре они заменят в Сбербанке операторов.

В годовом выражении уровень зарплат для бухгалтеров на первичную документацию снизились на 3%, а для бухгалтеров по расчету заработной платы — на 1%.

К 2020 году рынка труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза из-за перехода на электронный документооборот, прогнозируют в Superjob. А рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза.

Этому будет способствовать переход на электронный документооборот. Люди, работающие с «бумажками», станут не востребованы, считают аналитики компании.

Для переводчиков зарплатные предложения снизились примерно на 5% в годовом выражении.

Аналитики компании ожидают сокращения спроса на вакансии вроде «оператор ввода данных» или «модератор». Прежде всего, это затронет IT-сферу, что выразится в сокращении числа вакансий на величину до 70%, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Superjob.

Операторы call-центров оказались в зоне риска | Источник: РИА "Новости"

В компании прогнозируют сокращение спроса на преподавателей иностранных языков. Уже сейчас они зафиксировали тенденцию к снижению предложений зарплат для переводчиков.

Мария Игнатова из Headhunter считает, что некоторые профессии все же не исчезнут, но изменится их функционал. К примеру, роботы не смогут заменить главного бухгалтера, а компанию хотя бы без одного юриста сложно себе представить, говорит она.

«Если говорить про HR-сферу, то там высокий потенциал у такого направления, как корпоративная культура. То есть все, что связано с людьми, с творчеством. Это очень сложно в будущем будет автоматизировать», — уверена она.

Как действует государство?

Министерство труда и социальной защиты два года назад составило список востребованных профессий. В нем более полутора тысяч пунктов.

А органы службы занятости ведут списки профессий, по которым отмечается устойчивый спрос работодателей.

В ответе Русской службе Би-би-си перечислены почти два десятка таких. В их числе инженеры-технологи, наладчики станков с программным управлением, сварщики, токари, инженеры в области безопасных тепловых установок, врачи, медсестры и те же бухгалтеры, находящиеся в зоне риска.

В итоге именно этим профессиям переобучают тех, кто может остаться без работы в ближайшее время.

Ольга Шамина

Русская служба Би-би-си.