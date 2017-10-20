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15:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутскэнерго получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017—2018 гг. был выдан ПАО «Иркутскэнерго» и его филиалам 20 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

Это стало результатом проверки готовности к работе, проведенной специалистами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, МЧС России, филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (Иркутское РДУ) и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Паспорт готовности подписан заместителем министра энергетики России Андреем Черезовым.

Ремонт основного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей в компании выполнен. На тепловых станциях ПАО «Иркутскэнерго» запасено 2 млн 363 тыс. тонн угля и 2 тыс. 464 тонны мазута, что составляет 225% и 176% соответственно от нормативного запаса.

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