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12:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Открытие в Екатеринбурге движения по Макаровскому мосту отложили

Стоять в пробках придется на день дольше.

Источник: УралИнформБюро

Власти Екатеринбурга перенсли дату открытия трамвайного и автомобильного движения по Макаровскому мосту.

Ранее чиновники говорили, что запуск транспортных потоков запланирован на 23 октября, однако сегодня глава администрации города Александр Якоб сообщил «Уралинформбюро», что проехать по сооружению через Исеть автомобилисты смогут только утром 24 октября.

К этому времени будут завершены испытания моста на прочность, которые начались в субботу. В качестве проверки на путепровод выведут перегруженные КамАЗы.

«На мосту выставят груженые автомобили, которые будут выстаивать на нем предельное количество времени. В это же время приборы будут делать замеры конструкции, а после эксперты дадут заключение», — пояснил Якоб. Одновременно с испытаниями будут устанавливаться дорожные знаки и светофоры.

Реконструкция Макаровского моста предполагает его расширение — с 24 до 42 метров. Ранее рабочие уже сделали одну трамвайную линию, движение по которой станет реверсивным — такое решение для уральской столицы в новинку. Кроме того, строители переложили газопровод и демонтировали часть моста со стороны ВИЗа.

Путепровод через Исеть для всех видов транспорта закрыли 7 октября, с того момента центр Екатеринбурга регулярно стоит в пробках.

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Открытие в Екатеринбурге движения по Макаровскому мосту отложили
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