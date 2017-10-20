Дворкович: к единой валюте ЕАЭС пока не готов

Источник: Sputnik.by

СОЧИ, 20 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не готов к введению единой валюты, заявил на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи вице-премьер России Аркадий Дворкович.

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Вопрос возможного введения единой валюты в странах ЕАЭС поднимался несколько раз на различных уровнях. По словам Дворковича, мысли по поводу «своих денег» бывали у чиновников разные.

«Все понимают, что в силу размеров экономика РФ является доминирующей на финансовом рынке. Поэтому единой валютой может быть только российский рубль. И все руководители стран, особенно крупных — Беларуси и Казахстана — понимают, что своя валюта — это часть суверенитета», — высказался Дворкович.

По словам вице-премьера, государства — члены ЕАЭС еще не дошли до того уровня интеграции, чтобы отдавать часть суверенитета.

«Решение может быть только консенсусным, но никак не техническим», — добавил заместитель премьер-министра РФ.