Дворкович: к единой валюте ЕАЭС пока не готов
По словам
По словам
СОЧИ, 20 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не готов к введению единой валюты, заявил на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи
Вопрос возможного введения единой валюты в странах ЕАЭС поднимался несколько раз на различных уровнях. По словам Дворковича, мысли по поводу «своих денег» бывали у чиновников разные.
«Все понимают, что в силу размеров экономика РФ является доминирующей на финансовом рынке. Поэтому единой валютой может быть только российский рубль. И все руководители стран, особенно крупных — Беларуси и Казахстана — понимают, что своя валюта — это часть суверенитета», — высказался Дворкович.
По словам
«Решение может быть только консенсусным, но никак не техническим», — добавил заместитель
Кроме этого, Дворкович не исключил возможности введения не единой валюты, но общей расчетной единицы. Однако этот вопрос, как и другие, пока лишь на стадии рассмотрения.