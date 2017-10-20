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13:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Доходы бюджета Иркутской области могут составить 126,3 млрд рублей в 2018 году

Ожидается, что дефицит будет на уровне 6,8 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области скорректировало бюджет на 2018 год перед сессией ЗС на заседании кабмина сегодня, 20 октября. В итоге выполнения всех правил и соблюдения баланса интересов доходы запланированы в размере 126,8 млрд рублей, расходы — в 133,6 млрд рублей, дефицит может составить 6,8 млрд рублей. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Министерство образования региона планирует увеличить расходы по своей программе на 4 млрд рублей. Средства пойдут на строительство спортивных сооружений в сельских образовательных учреждениях, школы № 19 в Иркутске и на увеличение зарплаты учителям. Существенные суммы будут направлены дополнительно на покупку школьных автобусов, поддержку среднего профессионального образования и субвенции частным дошкольным и образовательным организациям. В итоге на 2018 год предлагается выделить 37 млрд рублей, а на 2019−2020 годы — по 35 млрд рублей. Минздрав региона запросил на 2018 год 27,3 млрд рублей, при этом областной бюджет будет увеличен на 1,3 млрд рублей. Министерство социального развития, опеки и попечительства планирует увеличить финансирование своей ключевой программы на 1,1 млрд рублей. Точная сумма будет известна позднее. Программа охраны окружающей среды получит дополнительно 1,9 млрд рублей, в том числе на решение проблемы утилизации промышленных отходов и ликвидацию накопленного ущерба БЦБК. Между тем министр сельского хозяйства Илья Сумароков отчитался об увеличении финансирования его программы на 323 млн рублей и подчеркнул, что впервые государственная поддержка сельского хозяйства в Иркутской области перешагнула рубеж в 2 млрд рублей. Общая сумма составит 2 млрд 53 млн рублей.

«Проект областного бюджета сформирован на трехлетний цикл, что обеспечивает стабильность и предсказуемость развития бюджетной системы региона. При разработке проекта областного бюджета мы ориентировались на прогноз социально-экономического развития как на наиболее верный вариант движения экономики. Основная задача — использование всех государственных средств с максимальной отдачей. Поэтому правительством региона принято решение о концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях с достижением конкретных общественно значимых результатов», — отметила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.

Объем бюджетной поддержки из федерального бюджета в ближайшие три года будет снижен. Это связано с ростом собственных доходов.

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» по отношению к 2017 году объем финансирования будет увеличен на 772 млн рублей. Эти средства будут направлены на повышение оплаты труда отдельных категорий работников, индексацию на 4% зарплаты сотрудников, на которых не распространяются указы президента РФ и заработная плата которых не повышалась с 1 января 2014 года. Также деньги пойдут на строительство крытого манежа в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка». По подпрограмме «Социальная поддержка населения» финансирование увеличено на 102,5 млн рублей, в частности, на ежегодную выплату ко Дню Победы детям Великой Отечественной войны по 2 тысячи рублей (300 млн рублей ежегодно на 2018−2020 годы), индексацию ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан на 4%.

Также предусмотрены средства на доведения минимальной зарплаты работников в Иркутской области до стопроцентной величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. По южным территориям сумма составит 10,51 тысячи рублей, по северным территориям — 13,63 тысячи рублей. Несмотря на очень большой объем расходов на социальную сферу (71%), в законопроекте нашли свое отражение и бюджетные инвестиции в размере 12 млрд рублей, и в первую очередь они будут направляться на развития структуры здравоохранения, культуры, спорта, коммунального и дорожного хозяйств. Объем средств на капремонт объектов всех сфер социальной сферы на 2018 год предусмотрены в размере 1,8 млрд рублей. Поддержка МО определена в сумме 6,1 млрд рублей. Кроме того, губернатором принято решение об установлении поддержки проектов «Народных инициатив» в объеме 650 млн рублей.

В 2019 году прогнозируемые доходы бюджета составят 126,3 млрд рублей, расходы — 133,7 млрд рублей, с дефицитом 6,8 млрд рублей, в 2020 году: доходы — 129,3 млрд рублей рублей, расходы — 135,7 млрд рублей рублей, с дефицитом в 6,4 млрд рублей.

Председатель правительства Руслан Болотов поддержал министра финансов и акцентировал внимание всех присутствующих на исполнении расходной части.

«Вы знаете все направления работы. Постарайтесь, чтобы средства были доведены в максимально сжатые сроки. Уже сейчас начинайте работать, чтобы не было так, что лимиты доведены в марте, а контракт мы получаем в октябре», — сказал Руслан Болотов.

Проект бюджета будет представлен на ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области.

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