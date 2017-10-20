Доходы бюджета Иркутской области могут составить 126,3 млрд рублей в 2018 году
Ожидается, что дефицит будет на уровне 6,8 млрд рублей.
Ожидается, что дефицит будет на уровне 6,8 млрд рублей.
Правительство Иркутской области скорректировало бюджет на 2018 год перед сессией ЗС на заседании кабмина сегодня, 20 октября. В итоге выполнения всех правил и соблюдения баланса интересов доходы запланированы в размере 126,8 млрд рублей, расходы — в 133,6 млрд рублей, дефицит может составить 6,8 млрд рублей. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
Министерство образования региона планирует увеличить расходы по своей программе на 4 млрд рублей. Средства пойдут на строительство спортивных сооружений в сельских образовательных учреждениях, школы № 19 в Иркутске и на увеличение зарплаты учителям. Существенные суммы будут направлены дополнительно на покупку школьных автобусов, поддержку среднего профессионального образования и субвенции частным дошкольным и образовательным организациям. В итоге на 2018 год предлагается выделить 37 млрд рублей, а на 2019−2020 годы — по 35 млрд рублей. Минздрав региона запросил на 2018 год 27,3 млрд рублей, при этом областной бюджет будет увеличен на 1,3 млрд рублей. Министерство социального развития, опеки и попечительства планирует увеличить финансирование своей ключевой программы на 1,1 млрд рублей. Точная сумма будет известна позднее. Программа охраны окружающей среды получит дополнительно 1,9 млрд рублей, в том числе на решение проблемы утилизации промышленных отходов и ликвидацию накопленного ущерба БЦБК. Между тем министр сельского хозяйства Илья Сумароков отчитался об увеличении финансирования его программы на 323 млн рублей и подчеркнул, что впервые государственная поддержка сельского хозяйства в Иркутской области перешагнула рубеж в 2 млрд рублей. Общая сумма составит 2 млрд 53 млн рублей.
«Проект областного бюджета сформирован на трехлетний цикл, что обеспечивает стабильность и предсказуемость развития бюджетной системы региона. При разработке проекта областного бюджета мы ориентировались на прогноз
По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» по отношению к 2017 году объем финансирования будет увеличен на 772 млн рублей. Эти средства будут направлены на повышение оплаты труда отдельных категорий работников, индексацию на 4% зарплаты сотрудников, на которых не распространяются указы президента РФ и заработная плата которых не повышалась с 1 января 2014 года. Также деньги пойдут на строительство крытого манежа в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка». По подпрограмме «Социальная поддержка населения» финансирование увеличено на 102,5 млн рублей, в частности, на ежегодную выплату ко Дню Победы детям Великой Отечественной войны по 2 тысячи рублей (300 млн рублей ежегодно на 2018−2020 годы), индексацию ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан на 4%.
Также предусмотрены средства на доведения минимальной зарплаты работников в Иркутской области до стопроцентной величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. По южным территориям сумма составит 10,51 тысячи рублей, по северным территориям — 13,63 тысячи рублей. Несмотря на очень большой объем расходов на социальную сферу (71%), в законопроекте нашли свое отражение и бюджетные инвестиции в размере 12 млрд рублей, и в первую очередь они будут направляться на развития структуры здравоохранения, культуры, спорта, коммунального и дорожного хозяйств. Объем средств на капремонт объектов всех сфер социальной сферы на 2018 год предусмотрены в размере 1,8 млрд рублей. Поддержка МО определена в сумме 6,1 млрд рублей. Кроме того, губернатором принято решение об установлении поддержки проектов «Народных инициатив» в объеме 650 млн рублей.
В 2019 году прогнозируемые доходы бюджета составят 126,3 млрд рублей, расходы — 133,7 млрд рублей, с дефицитом 6,8 млрд рублей, в 2020 году: доходы — 129,3 млрд рублей рублей, расходы — 135,7 млрд рублей рублей, с дефицитом в 6,4 млрд рублей.
Председатель правительства Руслан Болотов поддержал министра финансов и акцентировал внимание всех присутствующих на исполнении расходной части.
«Вы знаете все направления работы. Постарайтесь, чтобы средства были доведены в максимально сжатые сроки. Уже сейчас начинайте работать, чтобы не было так, что лимиты доведены в марте, а контракт мы получаем в октябре», — сказал Руслан Болотов.
Проект бюджета будет представлен на ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области.