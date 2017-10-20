Очередь на жилье в Москве сократилась в три раза

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2016 году жилищные условия улучшили в 20 раз больше очередников, чем встали на учет. А в 2017-м новое жилье получили 3,2 тысячи семей. Это в два раза больше количества вставших в очередь.

Решить жилищный вопрос москвичи могут с помощью договоров социального найма, субсидий для приобретения или строительства жилья. Горожане также могут оформить документы на покупку недвижимости по льготным ценам.

Субсидия остается наиболее востребованным способом улучшения жилищных условий, так как дает возможность семье самостоятельно выбрать жилье в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Поэтому на 2017 год, как и в прошлом году, бюджетом было запланировано шесть миллиардов рублей на эти цели. Максим Гаман Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества

По его словам, в 2017 году субсидией воспользовались 2,5 тысячи семей, состоящих на жилищном учете. Общая сумма выплат превысила четыре миллиарда рублей. «Сейчас у нас в работе еще 3,5 тысячи семей, представивших документы на перерегистрацию. До конца текущего года мы планируем улучшить жилищные условия минимум 800 семей», — добавил глава Департамента.

Еще порядка 20 тысяч семей, состоящих на учете, не выбрали способ улучшения жилищных условий, отметил Максим Гаман. Город предложит им воспользоваться различными программами для решения жилищного вопроса в 2018 году.