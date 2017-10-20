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12:53 (мск), источник: ТАСС

Единый центр электронного декларирования товаров будет создан на Урале к 2020 году

Центр поможет ускорить работу с обращениями граждан, а также оптимизировать штатную численность сотрудников таможни.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Уральское таможенное управление запустит к 2020 году единый региональный центр электронного декларирования товаров. Его создание поможет ускорить работу с обращениями граждан, а также оптимизировать штатную численность сотрудников таможни, сообщил в пятницу и. о. начальника ведомства Максим Чмора.

«Уральское таможенное управление планирует создать к 2020 году единый региональный электронный центр декларирования товаров. Это поможет упростить процесс декларирования, потому что сделать это можно будет дистанционно — через интернет. Кроме того, это поможет оптимизировать штатную численность таможенных органов», — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что центр будет наделен инструментами системы управления рисками и контроля достоверности заявленных сведении. «Подобный центр уже реализован на Екатеринбургской таможне. В нем выпускается 64% электронных декларации на товары. Хотим внедрить эту практику на всей территории нашего управления», — отметил он.

Управлению подчинены шесть таможен: Екатеринбургская, Тюменская, Челябинская, Ханты-Мансийская, Ямало-Ненецкая и Кольцовская таможня, в структуру которых входят 38 таможенных постов, а также Уральская оперативная таможня.

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