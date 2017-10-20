Тенге продолжает слабеть в конце недели
Курс нацвалюты по итогам закрытия дневных торгов 20 октября составил 335,80 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты по итогам закрытия дневных торгов 20 октября составил 335,80 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам утренних торгов 20 октября стоимость одного доллара составляла 334,87 тенге. Первая сделка дневных торгов 20 октября прошла по цене 334,80 тенге за доллар. Минимальная цена составила 334,75 тенге за доллар, максимальная — 335,81 тенге за доллар. Средневзвешенный курс нацвалюты составил 334,40. Объем торгов достиг 130,850 миллиона долларов. По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллары продаются по 334−336,7 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 56,70 доллара за баррель.