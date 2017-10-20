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13:08 (мск), источник: Tengrinews

Тенге продолжает слабеть в конце недели

Курс нацвалюты по итогам закрытия дневных торгов 20 октября составил 335,80 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 57.5118   -0.06 € 67.8927   -0.04 ММВБ: $ 57.5400   +0.27 € 67.9050   -0.01
Источник: Tengrinews

По итогам утренних торгов 20 октября стоимость одного доллара составляла 334,87 тенге. Первая сделка дневных торгов 20 октября прошла по цене 334,80 тенге за доллар. Минимальная цена составила 334,75 тенге за доллар, максимальная — 335,81 тенге за доллар. Средневзвешенный курс нацвалюты составил 334,40. Объем торгов достиг 130,850 миллиона долларов. По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллары продаются по 334−336,7 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 56,70 доллара за баррель.

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