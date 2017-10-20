Тенге продолжает слабеть в конце недели

По итогам утренних торгов 20 октября стоимость одного доллара составляла 334,87 тенге. Первая сделка дневных торгов 20 октября прошла по цене 334,80 тенге за доллар. Минимальная цена составила 334,75 тенге за доллар, максимальная — 335,81 тенге за доллар. Средневзвешенный курс нацвалюты составил 334,40. Объем торгов достиг 130,850 миллиона долларов. По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллары продаются по 334−336,7 тенге.