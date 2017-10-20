В Сочи завершат олимпийский долгострой — очистные сооружения «Бзугу»

Оборудование для очистных сооружений было завезено еще в период подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. Реконструировать «Бзугу» планировалось в рамках олимпийского проекта.

«Специально созданная краевая комиссия оценит состояние уже построенных зданий второй очереди ОСК “Бзугу” и завезенного еще в 2013—2014 годах оборудования, которое все это время хранилось под открытым небом. Будет составлена точная смета необходимых расходов», — цитирует директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского пресс-служба предприятия.

В первую очередь намечено достроить и запустить в эксплуатацию одну из трех линий очистки стоков второй очереди ОСК «Бзугу», а также восстановить и включить в процесс очистки часть аэротенков первой очереди, которые не были задействованы. В результате объем перерабатываемых стоков удастся увеличить на 20 тыс. кубометров в сутки. Затем будут проведены работы на оставшейся части комплекса, и его мощность увеличится до проектных 140 тыс. кубометров стоков в сутки.