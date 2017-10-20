В Ростове создадут замену сверхмощному вертолету Ми-26

Новый вертолет с грузоподъемностью 20 тонн должен стать всепогодным и способным летать в любое время суток, в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника. Количество членов экипажа модернизированного вертолета осталось прежним — пять человек.

«Новый вертолет воплотит в себе последние технические решения с учетом применения в боевых действиях. Хочу отметить, что речь идет о модернизации именно военной версии Ми-26, а не вертолета Ми-26Т2, который поставляется на экспорт», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Новый вертолет будет оборудован современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90−2, который обеспечивает пилотирование вертолета с выполнением автоматического полета по маршруту. Кроме того, автопилот будет способен выполнять предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны вертолета получит защиту от поражения ракетных комплексов путем противодействия атакующим средствам с радио и оптико-электронным наведением.

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