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13:47 (мск), источник: Ведомости

Сеть ресторанов «Теремок» может закрыться в течение двух лет

Сеть «Теремок» испытывает трудности: продажи падают и растет конкуренция. Об этом в Twitter написал основатель сети Михаил Гончаров в ответ на жалобу на рост цен в «Теремке» (первым на это внимание обратило издание vc.ru). Гончаров также добавил, что «один-два года и вообще можно будет закрываться».

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба «Теремка» подтвердила, что этот Twitter-аккаунт принадлежит Гончарову и он его ведет лично. С основателем «Теремка» пока связаться не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно закрыли один «Теремок», еще на очереди как минимум два, отметил Гончаров в Twitter. Пока новые заведения открывать не планируется, добавили в пресс-службе «Теремка».

Один из пользователей Twitter посоветовал Гончарову вложиться в рекламу. «Запланировали на новый год. Если не поможет, это конец», — ответил Гончаров.

Ранее также в Twitter Гончаров отмечал, что из-за кризиса «Теремок» пока не развивается в регионах.

Мы освоились в Москве и Петербурге. На очереди были регионы. Но случился кризис. Поэтому запустили пока Нью-Йорк. Рост цен увы неизбежен.
Михаил Гончаров
Основатель сети

Сеть «Теремок» была основана в 1998 г. Сейчас она насчитывает более 290 заведений, говорится на сайте «Теремка». По данным Euromonitor International, по итогам 2016 г. «Теремок» занимал пятое место на рынке быстрого питания в России с долей в 1,6%.

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