Сеть ресторанов «Теремок» может закрыться в течение двух лет

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба «Теремка» подтвердила, что этот Twitter-аккаунт принадлежит Гончарову и он его ведет лично. С основателем «Теремка» пока связаться не удалось.

Недавно закрыли один «Теремок», еще на очереди как минимум два, отметил Гончаров в Twitter. Пока новые заведения открывать не планируется, добавили в пресс-службе «Теремка».

Один из пользователей Twitter посоветовал Гончарову вложиться в рекламу. «Запланировали на новый год. Если не поможет, это конец», — ответил Гончаров.

Ранее также в Twitter Гончаров отмечал, что из-за кризиса «Теремок» пока не развивается в регионах.

Мы освоились в Москве и Петербурге. На очереди были регионы. Но случился кризис. Поэтому запустили пока Нью-Йорк. Рост цен увы неизбежен. Михаил Гончаров Основатель сети