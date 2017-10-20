Сеть ресторанов «Теремок» может закрыться в течение двух лет

Пресс-служба «Теремка» подтвердила, что этот Twitter-аккаунт принадлежит Гончарову и он его ведет лично. С основателем «Теремка» пока связаться не удалось.
Недавно закрыли один «Теремок», еще на очереди как минимум два, отметил Гончаров в Twitter. Пока новые заведения открывать не планируется, добавили в пресс-службе «Теремка».
Один из пользователей Twitter посоветовал Гончарову вложиться в рекламу. «Запланировали на новый год. Если не поможет, это конец», — ответил Гончаров.
Ранее также в Twitter Гончаров отмечал, что из-за кризиса «Теремок» пока не развивается в регионах.
Мы освоились в Москве и Петербурге. На очереди были регионы. Но случился кризис. Поэтому запустили пока Нью-Йорк. Рост цен увы неизбежен.
Михаил ГончаровОснователь сети
Сеть «Теремок» была основана в 1998 г. Сейчас она насчитывает более 290 заведений, говорится на сайте «Теремка». По данным Euromonitor International, по итогам 2016 г. «Теремок» занимал пятое место на рынке быстрого питания в России с долей в 1,6%.