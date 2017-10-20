Павлодарцев возмутили огромные очереди за углем

Источник: Tengrinews

Видео бесконечных очередей за углем к одному из угольных месторождений Павлодарской области очевидцы разместили на видеохостинге YouTube. На кадрах запечатлены вереницы КамАЗов, простаивающих в ожидании отгрузки топлива.

Как говорят водители грузовиков, время ожидания затягивается от десяти часов до суток и более. Двухрядные очереди тянутся до самого карьера.

«Мы с напарником больше суток стояли в очереди на верху, и еще часа четыре прождали внизу карьера. За нами еще с полсотни машин было. Водители из-за очереди чуть не дрались. Внизу у карьера байговали, кто быстрее проедет», — рассказал водитель одного из грузовиков.

Как выяснилось, огромные очереди за углем у месторождения наблюдаются больше недели. Тем временем, павлодарские чиновники в курсе возникшей обстановки и утверждают, что принимают все меры для разрешения проблемы.

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«Мы вчера выезжали на разрез, там в очереди 78 грузовых машин стояло. Люди говорили, что по восемь часов ждут. Конечно это много, но ситуация на контроле. Много грузовиков прибывает с соседних областей, с Караганды почему-то ездят. Дней десять назад у нас был пик наплыва, когда в очереди стояло 250−300 машин. Сейчас идет снижение, полагаем, что через неделю таких больших очередей не будет», — прокомментировал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области Ермурат Нурханов.

В связи с создавшимся ажиотажем, на угольном разрезе увеличили количество погрузочной техники.

«Компания увеличила выработку угля. Чтобы снизить очередь, задействован железнодорожный транспорт, между разрезом и Павлодаром курсируют до 60 вагонов. В регионе дефицита угля нет. На сегодняшний день, на топбазах Павлодара имеется порядка 18 вагонов угля. Во всех населенных пунктах организованы точки по продаже топлива. Очереди за углем будут, но время ожидания сократится», — отметил Нурханов.