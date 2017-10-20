Павлодарцев возмутили огромные очереди за углем
Павлодарцы жалуются на огромные очереди за углем, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Павлодарцы жалуются на огромные очереди за углем, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео бесконечных очередей за углем к одному из угольных месторождений Павлодарской области очевидцы разместили на видеохостинге YouTube. На кадрах запечатлены вереницы КамАЗов, простаивающих в ожидании отгрузки топлива.
Как говорят водители грузовиков, время ожидания затягивается от десяти часов до суток и более. Двухрядные очереди тянутся до самого карьера.
«Мы с напарником больше суток стояли в очереди на верху, и еще часа четыре прождали внизу карьера. За нами еще с полсотни машин было. Водители
Как выяснилось, огромные очереди за углем у месторождения наблюдаются больше недели. Тем временем, павлодарские чиновники в курсе возникшей обстановки и утверждают, что принимают все меры для разрешения проблемы.
«Мы вчера выезжали на разрез, там в очереди 78 грузовых машин стояло. Люди говорили, что по восемь часов ждут. Конечно это много, но ситуация на контроле. Много грузовиков прибывает с соседних областей, с Караганды
В связи с создавшимся ажиотажем, на угольном разрезе увеличили количество погрузочной техники.
«Компания увеличила выработку угля. Чтобы снизить очередь, задействован железнодорожный транспорт, между разрезом и Павлодаром курсируют до 60 вагонов. В регионе дефицита угля нет. На сегодняшний день, на топбазах Павлодара имеется порядка 18 вагонов угля. Во всех населенных пунктах организованы точки по продаже топлива. Очереди за углем будут, но время ожидания сократится», — отметил Нурханов.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео очереди из грузовых автомашин, снятое якобы возле одной из компаний — поставщиков угля в Карагандинской области. Ролик вызвал негодование пользователей. Комментируя видео, люди отмечали, что «дефицит» угля — это уже перебор и является позором для карагандинского региона. В свою очередь, в управлении промышленности и