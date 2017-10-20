На Южном Урале аграрии получат областные субсидии на возврат в оборот заброшенных земель

Соответствующее решение было принято на заседании областного правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В области 208 тыс. га заброшенной пашни, которую можно вернуть в оборот с минимальными затратами. В прошлом году введена 21 тыс. га.

По решению Бориса Дубровского на возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения, за счёт средств областного бюджета планируется направить 10 млн руб.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства области Александр Раевский, средства планируется использовать для возмещения затрат на приобретение неиспользуемых земельных участков и на проведение на неиспользуемых участках культуртехнических работ с целью посева в следующем году сельскохозяйственных культур.