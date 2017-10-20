Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия уводит Белоруссию из портов Прибалтики
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Кристина Асмус устроила откровенную съёмку в ванной
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
14:01 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале аграрии получат областные субсидии на возврат в оборот заброшенных земель

На Южном Урале утвержден порядок предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий на возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Соответствующее решение было принято на заседании областного правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В области 208 тыс. га заброшенной пашни, которую можно вернуть в оборот с минимальными затратами. В прошлом году введена 21 тыс. га.

По решению Бориса Дубровского на возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения, за счёт средств областного бюджета планируется направить 10 млн руб.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства области Александр Раевский, средства планируется использовать для возмещения затрат на приобретение неиспользуемых земельных участков и на проведение на неиспользуемых участках культуртехнических работ с целью посева в следующем году сельскохозяйственных культур.

В 2017 году возвращено в сельхозоборот 12,4 тыс. га пашни. Средняя стоимость приобретения одного гектара неиспользуемого земельного участка для сельскохозяйственного производства достигает 8 тыс. руб., а затраты на проведение необходимых работ могут составлять от 2 до 5 тыс. руб. Добавим, что общая сумма субсидий не превысит 99% фактических затрат на приобретение неиспользуемого земельного участка, проведение на нём культуртехнических работ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Перенос храма святой Екатерины к драмтеатру назвали мудрым решением. Но проект требует адаптации
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь