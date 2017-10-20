В правительстве Башкирии назвали размер компенсации населению и юрлицам из-за ящура

«Около 30 миллионов рублей личные подсобные хозяйства получат. Порядка 8−8,5 миллиона рублей компенсации мы выплатим юридическим лицам. То есть где-то в районе 40 миллионов рублей составят прямые затраты. Плюс затраты на привлечение службы ЧС. Кроме того, в некоторых наших предприятиях временно возникли сложности с реализацией продукции. Это тоже дополнительный ущерб. Думаю, что после снятия карантина эта ситуация разрешится, — считает вице-премьер. — Порядка 40 миллионов рублей — не так уж мало и значимо для бюджета. С учетом дополнительных, косвенных затрат, думаю, что мы потеряли, к сожалению, на этом деле один небольшой детский сад».