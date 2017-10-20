Бурков засыплет тарскую дорогу щебнем
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков нашел решение для проблемной дороги в Таре.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков нашел решение для проблемной дороги в Таре.
В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел личный прием граждан. Одна из тарчанок попросила решить проблему грунтовой дороги, которую размывает весной и осенью. Руководителем региона принято решение засыпать дорогу щебнем не позднее ноября.
«Набор проблем, наверное, одинаков для всех городов: ЖКХ, дороги, здравоохранение. Что примечательно, на прием люди приходят с проблемами, но при этом советуют и даже предлагают, как решить тот или иной вопрос. Они приходят не жаловаться, они приходят сюда за поддержкой. Уверен, сообща все вопросы решаются и в кратчайшие сроки», — заявил Бурков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», также Александр Бурков пообещал обеспечить автобусный маршрут до школы, которым смогут пользоваться дети.