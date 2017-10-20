Бурков засыплет тарскую дорогу щебнем

«Набор проблем, наверное, одинаков для всех городов: ЖКХ, дороги, здравоохранение. Что примечательно, на прием люди приходят с проблемами, но при этом советуют и даже предлагают, как решить тот или иной вопрос. Они приходят не жаловаться, они приходят сюда за поддержкой. Уверен, сообща все вопросы решаются и в кратчайшие сроки», — заявил Бурков.