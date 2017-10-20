Проект объездной дороги вокруг Волгограда разработают в 2018 году

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Глава Росавтодора напомнил, что есть поручение президента РФ о приведении в нормативное состояние всей федеральной сети автомобильных дорог. На сегодняшний день в среднем по стране данная задача выполнена на 80 процентов.

— В Волгоградской области мы движемся с опережением графика. Здесь в нормативное состояние приведено 84 процента автодорог. Это результат нашей скоординированной работы с губернатором и администрацией региона. Планы, составленные три года назад, четко выполняются, — подчеркнул он.

Роман Старовойт отметил, что на днях в Дагестане было начато строительство мостового перехода через реку Самур на границе с Азербайджаном. Также завершается ликвидация грунтового разрыва в Калмыкии на автодороге, идущей от Волгограда в южном направлении. Продолжается реконструкция автодороги Волгоград — Тамбов — Москва.

— Все это будет способствовать увеличению интенсивности автомобильного трафика через Волгоградскую область. В связи с этим растет необходимость строительства объездной дороги вокруг Волгограда, которая замкнет федеральную сеть дорог без нагрузки на улично-дорожную сеть города. Тем самым мы отведем транзитные транспортные потоки и дадим дополнительный импульс развития региону. Проектирование трассы начнется уже в следующем году

Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, с 2014 года, при поддержке Минтранса РФ и Росавтодора, в Волгоградской области проделана большая работа по развитию дорожной сети.

— Без координации наших действий, достигнутой три года назад, мы бы сегодня не смогли говорить о каких-то результатах. Все намеченные тогда планы исполняются. Со своей стороны, администрация региона выполняет все взятые обязательства, — заявил глава региона. — Это касается реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», и развития дорожной сети Волгограда — строительства Нулевой рокадной, и модернизации трех существующих продольных магистралей.

Еще одним важным вопросом для развития дорожно-транспортной сети Волгоградской области губернатор назвал завершение строительства второго пускового комплекса мостового перехода через Ахтубу. До конца года движение по нему будет пущено.

— Что касается строительства объездной дороги вокруг Волгограда, то это основной вопрос для региона. Задача очень сложная и решать её мы будем вместе с Минтрансом РФ и Росавтодором. Мы понимаем, что нагрузка на дорожную сеть области будет только увеличиваться. Помимо развития транспортных потоков, перечисленных руководителем Федерального дорожного агентства, упомяну, что через территорию региона планируется прохождение так называемого нового Шелкового пути из Китая. Поэтому объездная дорога является важнейшим инфраструктурным объектом, который необходимо реализовать в ближайшей перспективе. Со своей стороны, администрация Волгоградской области делает все возможное, чтобы ускорить процесс, в частности решает вопросы, связанные с землепользованием и передачей документации. Это совместная большая работа, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Как отметил председатель комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников, успехи в развитии дорожно-транспортного комплекса региона стали возможны в первую очередь благодаря тому, что губернатор Андрей Бочаров уделяет максимум внимания данной теме.

— Области удалось вернуть доверие федерального центра и в 2014—2015 годах сформировать реальный план обновления и строительства дорожных объектов, который четко выполняется. За три года улучшилось качество и региональных и муниципальных трасс. Конечно, за столь короткий срок наверстать отставание, допущенное в развитии отрасли за предыдущие десятилетия, сложно, но объем работы проделан большой, и мы уже с уверенностью смотрим в будущее. Немаловажно, что даже при наличии некоторых форс-мажорных обстоятельств, — например, смена подрядчика при реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде, — регион выполняет все взятые по срокам работ обязательства. Также и по данному объекту мы видим, что за последние полтора-два месяца сделан рывок, и трасса будет сдана в срок, — подчеркнул депутат.

Дмитрий Калашников также поддержал предложение губернатора Андрея Бочарова продолжить в регионе строительство дорог с цементобетонным покрытием.

— Это очень правильное и грамотное решение. В дорожной сфере Волгоградской области активно внедряются инновационные технологии. Это позволяет поддерживать дороги в нормативном, а значит в безопасном для участников дорожного движения состоянии как можно дольше, — резюмировал он.

С этим мнением согласен и заведующий кафедрой строительства и эксплуатации транспортных сооружений Волгоградского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор, почетный дорожник Российской Федерации Сергей Алексиков.

— Технология строительства дорог цементнобетонным покрытием проверена временем. В СССР ей уделялось особое внимание, поскольку это покрытие более прочное и долговечное. Межремонтный срок таких дорог в 2−3 раза превышает срок службы асфальтобетонного покрытия. Единственный минус — стоимость конструкции, но если сравнивать совокупные затраты по содержанию и ремонту двух видов дорожного покрытия, то разница нивелируется, — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что объем работ по модернизации транспортно-дорожной сети, который проделан в Волгоградской области за последние три года, превышает объемы за предыдущие два десятилетия.